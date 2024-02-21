Serdar Ortaç yine alkollü yayın açtı | "Kapat yayını" yorumlarına sinirlenince açtı ağzını yumdu gözünü! Araya yardımcısı girdi...

ZİRVEYİ SEVDİ!
Rubato, yaklaşık iki ay önce yayınladıkları "Rubato 5" albümü ile radyolarda ve dijital platformlarda zirveyi kimseye bırakmıyor. On şarkıdan oluşan "Rubato 5" albümü ile tüm dijital platformlarda üç milyon dinlemeyi geçen Rubato, kendi müzik tarzında ise radyolarda haftalardır zirvede yer alarak büyük bir başarıya imza atıyor.
ÖZEL SÖYLEŞİ!
Sinem Gerger Akınal'ın moderatörlüğünde, Uzman Dr. Elif Çakır ve Hande Kazanova'nın katılımıyla Maslak'ta düzenlenen "Sağlıklı Büyüyen Çocuklar" söyleşisi, bebeklikten ergenliğe kadar çocukların sağlıklı gelişimi üzerine değerli bilgiler sundu. Ebeveynlerin ve çocuk sahibi olmayı düşünenlerin sorularına cevap bulabileceği bu özel etkinlikte, çocukların sağlıklı büyüme sürecine dair ipuçları paylaşıldı.
ÖNCELİK YOGA!
Sosyal hayatın sevilen hanımlarından Ebru Ceylan, geçtiğimiz gün yakın dostu Aylin Yılmaz'ın kızı Ayşe Yılmaz'ın nikah törenine katıldı. Nikah töreninde tüm gözlerin üzerinde olduğu Ceylan, iki ay önce başladığı yoga sayesinde toplam 10 kilo vererek fit bir görünüme sahip oldu. Haftanın dört günü 1 saat yoga yapan Ceylan, yurtdışı gezilerinde bile yoga yapmaktan vazgeçmiyor.
KARNI BURNUNDA POZ!
Milli futbolcu Merih Demiral, 2021 yılında İsviçreli manken Heidi Lushtaku ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz yıllarda oğulları Kais Ömer'i kucaklarına almıştı. Yeniden anne olmaya hazırlanan Lushtaku, siyah kazak ve siyah pantolon ile karnını tutarken verdiği pozunu sosyal medya hesabında paylaştı. Karnının büyüdüğü gözlerden kaçmadı.
NEFES ALDIK
Yakın zamanda anne-baba olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, geçtiğimiz gün İstinye'de objektiflere yansıdı. İkiz bebeklerine kavuşan Şefkatli, "Çocuklar doğduktan sonra ilk defa dışarı çıkıyoruz. Biraz nefes aldık, ikimize de iyi geldi ama şimdi de çocukları çok özledik. Değişik bir duyguymuş" şeklinde konuştu. İkiz bebeklerden kalp rahatsızlığı bulunan İbrahim Ayel'in de iyi olduğunu söylediler.
KAHVE KEYFİ!
"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin başrol oyuncusu Melisa Aslı Pamuk, filmin galasını katılmayıp Fransa'da etkinliklere gidince tepki çekmişti. Uzun süredir sevgilisi Yusuf Yazıcı ile Fransa'da olan güzel oyuncu bir mekanda kahve içtiği fotoğraflarını Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, cool tarzıyla binlerce beğeni aldı.
YAKTI GEÇTİ
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Ebru Şallı, gri simli ve sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozlarla görenleri büyüledi. Şallı bu anları, "Aynen böyle" notuyla sevenleriyle paylaştı. Güzel modele "Çok güzel ve başarılısın" ve "Yüzün geleceğimden daha parlak" gibi yorumlar geldi.
SPOR AŞKINA
Geçtiğimiz gün İstinye'de görüntülenen Okan Kurt, AVM'de bulunan spor mağazalarını dolaştı. Alışveriş sonrası muhabirlerle de sohbet eden Kurt, "Beni artık sadece spor mağazalarında görürsünüz bu aralar maçlara da sardım, şimdi de kendime yeni kramponlar aldım" dedi.
TURNEYE ÇIKTI!
Koray Avcı, bu kez Avrupa konserleri için yola çıktı. Avcı; Stuttgart, Offenbach, Amsterdam ve Düsseldorf'da müzikseverler ile buluştu. Dört konserde yaklaşık 20 bin seyirciye şarkılarını söyleyen sanatçı Avrupa buluşmalarını çok sevdiğini dile getirdi. Avcı'nın Avrupa turnesi İsviçre- Basel, Almanya-Berlin, Almanya- Augsburg konserleri ile devam edecek.
ALIŞVERİŞ TURU
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Genç futbolcu alışveriş için geldiği İstinye'de önce arkadaşları ile buluşup yemek yediğini daha sonra da mağazalardaki yeni sezon ürünleri incelediğini dile getirdi. Çakır, alışverişi tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.
IŞILDAYAN ŞARKI
Çok yönlü sanatçı kişiliğiyle hayatlarımızda iz bırakan usta oyuncu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy, sözleri ve müziği Murat Aşkan'a ait olan yeni single'ı "Son Bir Defa" ile müzikseverlerle buluştu. Besteci ve piyanist Aşkan, şarkıda Işıl Yücesoy'a vokaliyle de eşlik etti.