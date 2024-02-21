Serdar Ortaç yine alkollü yayın açtı | "Kapat yayını" yorumlarına sinirlenince açtı ağzını yumdu gözünü! Araya yardımcısı girdi...





ZİRVEYİ SEVDİ!

Rubato, yaklaşık iki ay önce yayınladıkları "Rubato 5" albümü ile radyolarda ve dijital platformlarda zirveyi kimseye bırakmıyor. On şarkıdan oluşan "Rubato 5" albümü ile tüm dijital platformlarda üç milyon dinlemeyi geçen Rubato, kendi müzik tarzında ise radyolarda haftalardır zirvede yer alarak büyük bir başarıya imza atıyor.

ÖZEL SÖYLEŞİ!

Sinem Gerger Akınal'ın moderatörlüğünde, Uzman Dr. Elif Çakır ve Hande Kazanova'nın katılımıyla Maslak'ta düzenlenen "Sağlıklı Büyüyen Çocuklar" söyleşisi, bebeklikten ergenliğe kadar çocukların sağlıklı gelişimi üzerine değerli bilgiler sundu. Ebeveynlerin ve çocuk sahibi olmayı düşünenlerin sorularına cevap bulabileceği bu özel etkinlikte, çocukların sağlıklı büyüme sürecine dair ipuçları paylaşıldı.

ÖNCELİK YOGA!

Sosyal hayatın sevilen hanımlarından Ebru Ceylan, geçtiğimiz gün yakın dostu Aylin Yılmaz'ın kızı Ayşe Yılmaz'ın nikah törenine katıldı. Nikah töreninde tüm gözlerin üzerinde olduğu Ceylan, iki ay önce başladığı yoga sayesinde toplam 10 kilo vererek fit bir görünüme sahip oldu. Haftanın dört günü 1 saat yoga yapan Ceylan, yurtdışı gezilerinde bile yoga yapmaktan vazgeçmiyor.