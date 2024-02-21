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Serdar Ortaç yine alkollü yayın açtı | "Kapat yayını" yorumlarına sinirlenince açtı ağzını yumdu gözünü! Araya yardımcısı girdi...

Sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla gündeme gelen Serdar Ortaç, yine sarhoş şekilde yayın açtı: Sonunda herkes benim istediğimi yapacak! İşte sizler için derlediğimiz 21 Şubat TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Şubat 2024 Güncelleme 21 Şubat 2024, 07:02
Serdar Ortaç yine alkollü yayın açtı | Kapat yayını yorumlarına sinirlenince açtı ağzını yumdu gözünü! Araya yardımcısı girdi...

Pop müziğinin usta ismi Serdar Ortaç, sosyal medyadaki açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı son olarak, yaptığı bir canlı yayınla yine adından söz ettirdi. Instagram hesabından canlı yayın açan Serdar Ortaç yine sarhoştu. Ortaç, canlı yayında şunları söyledi: "Bana laf söylüyorsunuz ama hepiniz mutsuzsunuz. Sarhoşum, sarhoş. Rabbime yaklaşmadığınız sürece mutlu olamayacaksınız. Siz böyle devam edin hiçbir yere varamayacaksınız."

"KAPAT YAYINI"
Gelen "Kapat yayını" yorumlarına sinirlenen Ortaç, "Oğlum bana niye yayını kapattırıyorsun? Sonunda herkes benim dediğimi yapacak. Sonunda herkes benim istediğimi yapacak. Ben yapamadım ama millet yapacak." diyerek canlı yayına devam etti. Yardımcısı gelip araya girdi. "Serdar Bey, bana söz vermiştiniz" diyerek telefonu şarkıcının elinden zorla alıp, canlı yayını kapattı.



"GAYRI SAVAŞ VAKTİDİR"
ATV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın bu akşam 20.00'de yayınlanacak olan 149. bölümünde Osman Bey; Taceddin Noyan'ı gafil avlarken, İmren Tegin'in hamlesi üzerine "Gayrı savaş vaktidir!" diyerek savaş ilan eder.



ZİRVEYİ SEVDİ!
Rubato, yaklaşık iki ay önce yayınladıkları "Rubato 5" albümü ile radyolarda ve dijital platformlarda zirveyi kimseye bırakmıyor. On şarkıdan oluşan "Rubato 5" albümü ile tüm dijital platformlarda üç milyon dinlemeyi geçen Rubato, kendi müzik tarzında ise radyolarda haftalardır zirvede yer alarak büyük bir başarıya imza atıyor.

ÖZEL SÖYLEŞİ!
Sinem Gerger Akınal'ın moderatörlüğünde, Uzman Dr. Elif Çakır ve Hande Kazanova'nın katılımıyla Maslak'ta düzenlenen "Sağlıklı Büyüyen Çocuklar" söyleşisi, bebeklikten ergenliğe kadar çocukların sağlıklı gelişimi üzerine değerli bilgiler sundu. Ebeveynlerin ve çocuk sahibi olmayı düşünenlerin sorularına cevap bulabileceği bu özel etkinlikte, çocukların sağlıklı büyüme sürecine dair ipuçları paylaşıldı.

ÖNCELİK YOGA!
Sosyal hayatın sevilen hanımlarından Ebru Ceylan, geçtiğimiz gün yakın dostu Aylin Yılmaz'ın kızı Ayşe Yılmaz'ın nikah törenine katıldı. Nikah töreninde tüm gözlerin üzerinde olduğu Ceylan, iki ay önce başladığı yoga sayesinde toplam 10 kilo vererek fit bir görünüme sahip oldu. Haftanın dört günü 1 saat yoga yapan Ceylan, yurtdışı gezilerinde bile yoga yapmaktan vazgeçmiyor.



KARNI BURNUNDA POZ!
Milli futbolcu Merih Demiral, 2021 yılında İsviçreli manken Heidi Lushtaku ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz yıllarda oğulları Kais Ömer'i kucaklarına almıştı. Yeniden anne olmaya hazırlanan Lushtaku, siyah kazak ve siyah pantolon ile karnını tutarken verdiği pozunu sosyal medya hesabında paylaştı. Karnının büyüdüğü gözlerden kaçmadı.



NEFES ALDIK
Yakın zamanda anne-baba olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, geçtiğimiz gün İstinye'de objektiflere yansıdı. İkiz bebeklerine kavuşan Şefkatli, "Çocuklar doğduktan sonra ilk defa dışarı çıkıyoruz. Biraz nefes aldık, ikimize de iyi geldi ama şimdi de çocukları çok özledik. Değişik bir duyguymuş" şeklinde konuştu. İkiz bebeklerden kalp rahatsızlığı bulunan İbrahim Ayel'in de iyi olduğunu söylediler.

KAHVE KEYFİ!
"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin başrol oyuncusu Melisa Aslı Pamuk, filmin galasını katılmayıp Fransa'da etkinliklere gidince tepki çekmişti. Uzun süredir sevgilisi Yusuf Yazıcı ile Fransa'da olan güzel oyuncu bir mekanda kahve içtiği fotoğraflarını Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, cool tarzıyla binlerce beğeni aldı.



YAKTI GEÇTİ
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Ebru Şallı, gri simli ve sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozlarla görenleri büyüledi. Şallı bu anları, "Aynen böyle" notuyla sevenleriyle paylaştı. Güzel modele "Çok güzel ve başarılısın" ve "Yüzün geleceğimden daha parlak" gibi yorumlar geldi.

SPOR AŞKINA
Geçtiğimiz gün İstinye'de görüntülenen Okan Kurt, AVM'de bulunan spor mağazalarını dolaştı. Alışveriş sonrası muhabirlerle de sohbet eden Kurt, "Beni artık sadece spor mağazalarında görürsünüz bu aralar maçlara da sardım, şimdi de kendime yeni kramponlar aldım" dedi.

TURNEYE ÇIKTI!
Koray Avcı, bu kez Avrupa konserleri için yola çıktı. Avcı; Stuttgart, Offenbach, Amsterdam ve Düsseldorf'da müzikseverler ile buluştu. Dört konserde yaklaşık 20 bin seyirciye şarkılarını söyleyen sanatçı Avrupa buluşmalarını çok sevdiğini dile getirdi. Avcı'nın Avrupa turnesi İsviçre- Basel, Almanya-Berlin, Almanya- Augsburg konserleri ile devam edecek.

ALIŞVERİŞ TURU
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Genç futbolcu alışveriş için geldiği İstinye'de önce arkadaşları ile buluşup yemek yediğini daha sonra da mağazalardaki yeni sezon ürünleri incelediğini dile getirdi. Çakır, alışverişi tamamladıktan sonra AVM'den ayrıldı.

IŞILDAYAN ŞARKI
Çok yönlü sanatçı kişiliğiyle hayatlarımızda iz bırakan usta oyuncu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy, sözleri ve müziği Murat Aşkan'a ait olan yeni single'ı "Son Bir Defa" ile müzikseverlerle buluştu. Besteci ve piyanist Aşkan, şarkıda Işıl Yücesoy'a vokaliyle de eşlik etti.



ORTAK YÖNÜMÜZ YOK!
Gonca Vuslaeri, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Daha önce bebeğinin adının "Asya" olarak açıklayan ve anne olmak için gün sayan Vuslateri, doğacak çocuğunun babası olan Levent Bey'in mesleğini açıkladı. Düvenci'ye "Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok" diyen ünlü oyuncu, bebeğinin babasının devlet memuru olduğunu söyledi.



BENİ DURDURAMAZSINIZ!
Esprili ve neşeli tavırlarıyla gündemden düşmeyen ünlü komedyen Doğu Demirkol, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Son günlerde birçok sanatçının estetik haberlerinin kendisine sorulması üzerine Demirkol, yine kendine has bir cevap vererek, "Ben bir yaptırmaya başlarsam önüne geçemeyiz o yüzden başlamıyorum" diyerek çevresindeki hayranlarını da güldürdü.

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