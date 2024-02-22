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Fenomen dizi Selena geri dönüyor | Başrol için ise uzun süredir bir projede yer almayan Sinem Kobal'a teklif gönderildi bile!

“Selena” dizisi müzikale uyarlanmaya hazırlanıyor. Başrol için ise uzun süredir bir projede yer almayan Sinem Kobal’a teklif götürüldü. Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra 2 kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal'ın teklife ne diyeceği ise merak konusu oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Şubat 2024 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:03
Fenomen dizi Selena geri dönüyor | Başrol için ise uzun süredir bir projede yer almayan Sinem Kobal’a teklif gönderildi bile!

2006-2009 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan "Selena" dizisiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kulislerden sızan bilgiye göre 6 yıl önce YouTube'a yüklenen ilk bölümü 24 milyon izlenen dizinin sahneye müzikal olarak uyarlanması için hazırlıklar başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Müzikal için uzun süredir bir projede yer almayan Sinem Kobal'a teklif götürüldü.

HENÜZ CEVAP VERMEDİ!
Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra 2 kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal'ın teklife ne diyeceği ise merak konusu oldu.

Televizyon tarihine damga vuran ve 104 bölüm süren Selena dizisinin kadrosunda Gökhan Keser, Cansu Demirci, Gizem Güven, Dilara Kurtulmuş, Sinan Çalışkanoğlu ile Zuhal Topal yer almıştı.

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