Fenomen dizi Selena geri dönüyor | Başrol için ise uzun süredir bir projede yer almayan Sinem Kobal’a teklif gönderildi bile!

Kulislerden sızan bilgiye göre 6 yıl önce YouTube'a yüklenen ilk bölümü 24 milyon izlenen dizinin sahneye müzikal olarak uyarlanması için hazırlıklar başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Müzikal için uzun süredir bir projede yer almayan Sinem Kobal'a teklif götürüldü.