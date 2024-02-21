"Çok yanlış anlaşıldım" | 7 yıl sonra ekranlara dönen Bergüzar Korel set yoğunluğundan şikayet ediyordu! Beklenen açıklama geldi...

Yaşı küçük olduğu için biz onu yatılı bir okula göndermeyi tercih etmedik. Onun da isteği doğrultusunda böyle bir karar aldık. Harika bir ortam var orada onun için, hayal ettiği kariyeriyle ilgili birçok etkinliği yakından takip etme fırsatı oluyor Diğer çocuklarım da orada okula gidiyor. Haliyle ben de yanlarındayım anneleri olarak ama ülkemi çok özlüyorum, ben Türk'üm" diye cevap verdi.

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