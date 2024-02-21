"Çok yanlış anlaşıldım" | 7 yıl sonra ekranlara dönen Bergüzar Korel set yoğunluğundan şikayet ediyordu! Beklenen açıklama geldi...

Bergüzar Korel, önceki gün başrolünde olduğu "Düğüm" dizisinin galasına katıldı. Korel, çekimler sırasında isyan etmiş, ne kadar yorgun ve bitkin olduğunu fotoğraflarla takipçilerine anlatmıştı.
Bergüzar Korel, önceki gün başrolünde olduğu "Düğüm" dizisinin galasına katıldı. Korel, çekimler sırasında isyan etmiş, ne kadar yorgun ve bitkin olduğunu fotoğraflarla takipçilerine anlatmıştı.
Hatta bacaklarındaki morluklarını da gösteren Korel'e, "O kadar para kazanıyorsun bir de üzülmemizi mi bekliyorsun?" tepkileri gelmişti. Konuyla ilgili konuşan Korel, şunları söyledi: "Sosyal medya paylaşımlarımda bir şikayet durumu yoktu, bunu yürekten söylüyorum. Niyetim arka planı biraz daha göstermekti. Ben de hata yaptım, kendimi ifade edemedim, çok yanlış anlaşıldı ve gelen yorumlara tabii ki üzüldüm."
"ÜLKEMİ ÖZLÜYORUM"
Halit Ergenç ile 15 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Ali, Han, Leyla adında üç çocukları olan Korel, Londra'daki yaşamıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Bizim büyük oğlumuzun (Ali) müzik konusunda çok özel yeteneği var ve okumak istediği okul Londra'daydı.
Yaşı küçük olduğu için biz onu yatılı bir okula göndermeyi tercih etmedik. Onun da isteği doğrultusunda böyle bir karar aldık. Harika bir ortam var orada onun için, hayal ettiği kariyeriyle ilgili birçok etkinliği yakından takip etme fırsatı oluyor Diğer çocuklarım da orada okula gidiyor. Haliyle ben de yanlarındayım anneleri olarak ama ülkemi çok özlüyorum, ben Türk'üm" diye cevap verdi.