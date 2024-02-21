SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Hafsanur Sancaktutan güzelliğiyle adeta mest etti! Saten elbisesiyle bir bakana bir daha baktırdı...

Dünyaca ünlü marka Cartier’in Türkiye yüzü olan Hafsanur Sancaktutan, Abu Dhabi’deki özel bir etkinliğe katıldı. Ünlü oyuncu, güzelliğiyle herkesi mest etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Şubat 2024 Güncelleme 21 Şubat 2024, 07:02
Hafsanur Sancaktutan güzelliğiyle adeta mest etti! Saten elbisesiyle bir bakana bir daha baktırdı...

Cartier Boran Kuzum ve Hafsanur Sancaktutan'ın Türkiye'deki ilk 'Marka Dostları' olduğunu duyurmuştu.

Cartier'nin Türkiye'deki yüzü olan Sancaktutan, lüks mücevher markasının Abu Dhabi'deki Louvre Müzesi'nde gerçekleşen sergi açılışına katıldı. Cartier mücevherleriyle uyumlu Max Mara elbisesiyle göz kamaştıran güzel oyuncu, herkesi büyüledi.

BEĞENİ YAĞDI!
İddialı ve cesur tarzıyla adından söz ettiren ünlü isim saten elbisesiyle bir bakana bir daha baktırdı.

Hafsanur Sancaktutan'ı sosyal medyada gören birçok hayranı, 'Harika görünüyorsun', 'Su gibi' ve 'Güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yaparak ünlü oyuncuya tam not verdi. Sancaktutan'a hem Türkiye'den hem de yurt dışından birçok hayranı beğeni yağdırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Çalışanlara fazla mesai hesabı: Kime, ne kadar ödenir? Asgari ücrete dahil edilebilir mi?
Casper
DEM Parti İBB adayları İstanbul’da seçime girecek mi? İl Seçim Kurulu açıkladı: Başvuru 16.55’te geldi
Galatasaray’ın tecrübeli eldiveni Muslera’ya İtalya’dan talip var!
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı: Tercihler ne zaman? Hangi alanlarda alım yapılacak?
Anketlerde son durum ne? Cumhur İttifakı İBB başkan adayı Murat Kurum canlı yayında açıkladı! İSPARK müjdesi, başıboş köpek sorunu, Mahmutbey Kavşağı...
Özgür Özel’in memleketi Manisa’da Saruhanlı CHP adayı listeyi yetiştiremedi
Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı: Elle oynamadan dolayı golü iptal ediyorum
DEM’den Cepheyi büyüteceğiz çıkışı! İttifakın diyeti PKK elebaşı Öcalan’a özgürlük ve ’teröristan’... CHP daha nelere boyun eğecek?
İngiltere’yi Müslüman korkusu sardı! LGBT terörü başlattı İsrail soykırımı artırdı: Hristiyan gençler hızla İslam’ı seçiyor
İstanbul’da Kandil ittifakını gözler önüne seren istifa! Sözde CHP’li Tuğba Dönmez DEM Parti’ye geçti 5 yıllık kirli işbirliği ortaya çıktı
Esenyurt’ta DEM Parti binasına terör operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı! Terörist başı Abdullah Öcalan’ın paçavraları çıktı
Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Mecliste mutabakat temin edilirse meseleyi kökten çözeceğiz | Danıştay 5. Dairesi’ne FETÖ tepkisİ
Marmara Denizi’ndeki kayıp gemicileri arama çalışmalarında 6. gün | Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
SON DAKİKA