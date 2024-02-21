Hafsanur Sancaktutan güzelliğiyle adeta mest etti! Saten elbisesiyle bir bakana bir daha baktırdı...

Hafsanur Sancaktutan'ı sosyal medyada gören birçok hayranı, 'Harika görünüyorsun', 'Su gibi' ve 'Güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yaparak ünlü oyuncuya tam not verdi. Sancaktutan'a hem Türkiye'den hem de yurt dışından birçok hayranı beğeni yağdırdı.

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