Hafsanur Sancaktutan güzelliğiyle adeta mest etti! Saten elbisesiyle bir bakana bir daha baktırdı...

Cartier Boran Kuzum ve Hafsanur Sancaktutan'ın Türkiye'deki ilk 'Marka Dostları' olduğunu duyurmuştu.
Cartier Boran Kuzum ve Hafsanur Sancaktutan'ın Türkiye'deki ilk 'Marka Dostları' olduğunu duyurmuştu.
Cartier'nin Türkiye'deki yüzü olan Sancaktutan, lüks mücevher markasının Abu Dhabi'deki Louvre Müzesi'nde gerçekleşen sergi açılışına katıldı. Cartier mücevherleriyle uyumlu Max Mara elbisesiyle göz kamaştıran güzel oyuncu, herkesi büyüledi.
BEĞENİ YAĞDI!
İddialı ve cesur tarzıyla adından söz ettiren ünlü isim saten elbisesiyle bir bakana bir daha baktırdı.
Hafsanur Sancaktutan'ı sosyal medyada gören birçok hayranı, 'Harika görünüyorsun', 'Su gibi' ve 'Güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yaparak ünlü oyuncuya tam not verdi. Sancaktutan'a hem Türkiye'den hem de yurt dışından birçok hayranı beğeni yağdırdı.