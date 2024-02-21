Mankenlikten oyunculuğa... | Miss Turkey güzeli Şevval Şahin meslek değiştiriyor! "İlgimi çeken bir proje olursa..."

KALBİ BOŞ!

Özgüveninin arttığının dile getiren güzel manken, "Mesleğim ile birlikte o özgüvene eriştiğimi düşünüyorum. Oyunculuk teklifi gelirse tabii ki kabul edebilirim. Ama her geleni de kabul edeceğim diye bir kural yok. İlgimi çeken bir proje olursa oyunculuk yapabilirim. Neden olmasın?" şeklinde konuştu. Son olarak Murat Kazancıoğlu ile birliktelik yaşayan Şahin, aşk hayatı ile ilgili "Hayatımda hiç kimse yok" dedi.

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