Mankenlikten oyunculuğa... | Miss Turkey güzeli Şevval Şahin meslek değiştiriyor! "İlgimi çeken bir proje olursa..."

Manken Şevval Şahin, önceki gün Etiler'deydi.
Manken Şevval Şahin, önceki gün Etiler'deydi.
Sürekli yurt dışı seyahatleri yapan Şahin, "Yurt dışında yaptığımız işler var. En mutlu neredeysem orada olmak istiyorum. Ben çok hırslı bir insan değilim, mutluluk benim için önemli..." dedi.
Şahin, "Türkiye'yi sevmiyorum gibi bir algı yapılıyor ama aksine çok seviyorum. Ülkemde çok mutluyum, bazen gidesim bile gelmiyor. Ben Londra'da doğdum, aksanım biraz bozuktu ama artık onu da düzelttim" diyerek ülkesine sevgisini dile getirdi.
KALBİ BOŞ!
Özgüveninin arttığının dile getiren güzel manken, "Mesleğim ile birlikte o özgüvene eriştiğimi düşünüyorum. Oyunculuk teklifi gelirse tabii ki kabul edebilirim. Ama her geleni de kabul edeceğim diye bir kural yok. İlgimi çeken bir proje olursa oyunculuk yapabilirim. Neden olmasın?" şeklinde konuştu. Son olarak Murat Kazancıoğlu ile birliktelik yaşayan Şahin, aşk hayatı ile ilgili "Hayatımda hiç kimse yok" dedi.