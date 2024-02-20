Eski eşini ifşa etti! Oyuncu Wilma Elles ile eski eşi Kerem Göğüş arasında nafaka krizi büyüyor...

Kerem Göğüş, "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinin ünlü karakteri Caroline'i olarak tanınan eski eşi Wilma Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğu gerekçesiyle ödediği bin 500 euroluk nafakanın kaldırılması ya da aksi halde 4 bin TL'ye indirilmesi için mahkemeye başvurdu.

Gögüş, nafakanın Euro bazında ödediğini ancak çocuklarının İstanbul'da yaşadığını ve harcamalarının Türk Lirası olmasının göz önünde bulundurarak karar verilmesini talep etti.