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Eski eşini ifşa etti! Oyuncu Wilma Elles ile eski eşi Kerem Göğüş arasında nafaka krizi büyüyor...

Wilma Elles ve eski eşi Kerem Göğüş arasında nafaka krizi çıktı. Eski eş bin 500 euro nafakayı fazla bulup mahkemeye başvurunca Elles paylaşımıyla Göğüş’ü ifşa etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Şubat 2024 Güncelleme 20 Şubat 2024, 07:02
Eski eşini ifşa etti! Oyuncu Wilma Elles ile eski eşi Kerem Göğüş arasında nafaka krizi büyüyor...

Kerem Göğüş, "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinin ünlü karakteri Caroline'i olarak tanınan eski eşi Wilma Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğu gerekçesiyle ödediği bin 500 euroluk nafakanın kaldırılması ya da aksi halde 4 bin TL'ye indirilmesi için mahkemeye başvurdu.

Gögüş, nafakanın Euro bazında ödediğini ancak çocuklarının İstanbul'da yaşadığını ve harcamalarının Türk Lirası olmasının göz önünde bulundurarak karar verilmesini talep etti.

245 TL ELEKTRİK BORCU VAR!
Bu haberden sonra ünlü oyuncu eski kocasını ifşa etti. Wilma Elles sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kerem Göğüş hiçbir zaman bir kuruş nafaka ödemedi. Onun bir ödeme alışkanlığı yok icra listesinde 245 TL elektrik borcu bile yazıyor. Para kazanıyor ama kendi çocuklarına bir tane kıyafet bile yıllarca almadı" ifadelerini kulandı.

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