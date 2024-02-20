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Kerem Bürsin'den şaşırtan açıklamalar! "Televizyon dizilerini takip edemiyorum açıkçası pek de sevmiyorum"

Önceki gün Akaretler'de görüntülenen Kerem Bürsin, proje hazırlığında olduğunu söyledi. Bürsin, "Elimde okuduğum projeler var. Şu sıralar televizyon dizilerini takip edemiyorum." dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Şubat 2024 Güncelleme 20 Şubat 2024, 07:02
Kerem Bürsin’den şaşırtan açıklamalar! Televizyon dizilerini takip edemiyorum açıkçası pek de sevmiyorum

Kerem Bürsin, önceki gün Akatlar'da görüntülendi.

Muhabirlerle sohbet eden ve proje hazırlığında olduğunu söyleyen Kerem Bursin, "Elimde okuduğum projeler var. Şu sıralar televizyon dizilerini takip edemiyorum. Televizyon ile de pek alakam yok, annemler falan çok izliyor ama benim fırsatım da olmuyor. Açıkçası pek de sevmiyorum" diye konuştu.



MÜJDEYİ VERDİ!
Barış Arduç, geçtiğimiz gün bir etkinliğe katıldı. Gazetecilerle sohbet eden yakışıklı oyuncu, "Yeni bir proje hazırlıklarım var. Hala netleşen bir durum yok şu an ama... Net olunca her şey sizlerde öğreneceksiniz" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.



'OPerasyon geçirdim'
Uzun süredir ortalarda gözükmeyen Yasemin Yürük, bir boks organizasyonunda görüntülendi. Spor dallarından bahseden Yürük, kendisinin de pole dans yaptığını söyledi. Yürük, "Boksa ara verdim. Bileklerimden operasyon geçirdim. Bu sene biraz pole dansa önem verdim. Antrenmanları da biraz yoruyor. Bu bir olimpiyat sporu... Bale geçmişim olduğu için biraz daha kolay yapabiliyorum" dedi.

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