Kerem Bürsin'den şaşırtan açıklamalar! "Televizyon dizilerini takip edemiyorum açıkçası pek de sevmiyorum"

Muhabirlerle sohbet eden ve proje hazırlığında olduğunu söyleyen Kerem Bursin, "Elimde okuduğum projeler var. Şu sıralar televizyon dizilerini takip edemiyorum. Televizyon ile de pek alakam yok, annemler falan çok izliyor ama benim fırsatım da olmuyor. Açıkçası pek de sevmiyorum" diye konuştu.