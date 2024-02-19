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Yeni bir aşka yelken açan Yeşim Salkım’ın eski eşi Hakan Eratik'ten samimi itiraf: "Yeşim’den sonra ilk kez birinin..."

Yeşim Salkım’ın eski eşi Hakan Eratik, Elif Yıldız’la yeni bir aşka yelken açtı. Eratik, “Yeşim’den sonra ilk kez birinin elini tuttum” dedi. Eratik, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Şubat 2024 Güncelleme 19 Şubat 2024, 07:02
Yeni bir aşka yelken açan Yeşim Salkım’ın eski eşi Hakan Eratik’ten samimi itiraf: Yeşim’den sonra ilk kez birinin...

Yakışıklı oyuncu Hakan Eratik önceki akşam Dolapdere'de bir otelde oyuncu sevgilisi Elif Yıldız, ile el ele görüntülendi.

Eratik, "Elif Yıldız, 14 yıl önce Ali Özgentürk'ün çektiği 'Görünmeyen' sinema filminde benim kız kardeşimi oynamıştı.

Yeşim Salkım'dan sonra 10 yıldır ilk kez elini tutup gezdiğim bir kız arkadaşım oldu. 14 yıl sonra tesadüfen 3 gün önce 'Sevgililer Günü'nde karşılaştık o gün sevgili olduk ve ilişkimiz başlamış oldu" şeklinde konuştu.

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