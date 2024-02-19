Yeni bir aşka yelken açan Yeşim Salkım’ın eski eşi Hakan Eratik'ten samimi itiraf: "Yeşim’den sonra ilk kez birinin..."

Yakışıklı oyuncu Hakan Eratik önceki akşam Dolapdere'de bir otelde oyuncu sevgilisi Elif Yıldız , ile el ele görüntülendi.

Yeşim Salkım'dan sonra 10 yıldır ilk kez elini tutup gezdiğim bir kız arkadaşım oldu. 14 yıl sonra tesadüfen 3 gün önce 'Sevgililer Günü'nde karşılaştık o gün sevgili olduk ve ilişkimiz başlamış oldu" şeklinde konuştu.