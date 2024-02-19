Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkta yeni gelişme! Burak Deniz 33. yaşına Bestemsu Özdemir ile beraber girdi

İki ünlü oyuncu Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir'in aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz yaz Bodrum Türkbükü'nde bir markanın davetine katılan Özdemir, gece boyunca Deniz ile birbirinden ayrılmamış ve samimi görüntüler vermişti.
İki ünlü oyuncu Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir'in aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz yaz Bodrum Türkbükü'nde bir markanın davetine katılan Özdemir, gece boyunca Deniz ile birbirinden ayrılmamış ve samimi görüntüler vermişti.
Saatlerce dans eden ikili, organizasyonun en çok konuşulan isimlerinden olmuş, ikili arasında davette başlayan yakınlaşmanın birlikteliğe dönüştüğü iddia edilmişti.
AİLEYE GİRDİ!
Özdemir, konu ile ilgili "Özel hayatım hakkında konuşmuyorum, el ele beni biriyle gördüğünüzde o benim ilişkimdir. Bir gün inşallah bir yerde görüntülersiniz ve bu sorular son bulur" diyerek birliktelik sorularına net cevap vermemişti.
Ünlü çift, geçtiğimiz ay Sapanca tatilinde de yakalanınca da aşkları belgelenmişti. Birliktelikleri hakkında ser verip sır vermeyen ikilinin ilişkileri iyice ilerledi. Yakışıklı oyuncu, önceki gün 33'üncü yaşını kutladı. Oyuncunun, doğum günü partisine adının aşk dedikodusuna karıştığı Özdemir de katıldı. Doğum günü partisinde Deniz'in teyzesi de vardı. Özdemir, böylece aileye de girmiş oldu.