Anne olmaya hazırlanan Gonca Vuslateri'den hamilelikle ilgili açıklamalar! "Başlarda çok..."

"A PARA" ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Biz"e programının bu haftaki konuğu Gonca Vuslateri'ydi. 6 aylık hamile olan oyuncu, bu süreçte neler yaşadığını anlattı.
Vuslateri, "Hamile kaldığımı "Zaferin Rengi" filminin setinde öğrendim. Gebelikle beraber herkes üzerime titredi. Hamileliğin başlarında çok endişeliydim, kaygılarım vardı. '6 aydan sonra mutluluk gelecek' dediler, öyle de oldu. Aile ortamını çok seviyorum, kızımı da kalabalık aile içinde büyütmek istiyorum. Bebeğin odası hazır ama 3 aylık çocuğa duvar süsü yaptırmam" ifadelerini kullandı.
"SIKI FANIYIM"
İsim konusunda da karar verdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Bebeğimin ismi Asya olacak. 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ı çok severim çocukluğumdan beri... Kadir İnanır'ın kucağına çocuğumu verebilecek samimiyetim de var. Sıkı bir fanıyım" açıklamasını yaptı.
"TATLISES'TEN ŞİVE ÖĞRENDİM"
Gonca Vuslateri, İbrahim Tatlıses ile olan bir anısını da şu sözlerle anlattı: "Komedi ve dramda oynayabilmeyi çok seviyorum. Urfa şivesi yapabilmek için İbrahim Tatlıses'ten yardım istemiştim. 17 yaşındaydım, korkuyordum en başta. O da bana çok güzel öğretmişti. Çok babacan bir yanı vardı. Hala görüşüyoruz."