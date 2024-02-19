Anne olmaya hazırlanan Gonca Vuslateri'den hamilelikle ilgili açıklamalar! "Başlarda çok..."

"A PARA" ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Biz"e programının bu haftaki konuğu Gonca Vuslateri'ydi. 6 aylık hamile olan oyuncu, bu süreçte neler yaşadığını anlattı.

Vuslateri, "Hamile kaldığımı "Zaferin Rengi" filminin setinde öğrendim. Gebelikle beraber herkes üzerime titredi. Hamileliğin başlarında çok endişeliydim, kaygılarım vardı. '6 aydan sonra mutluluk gelecek' dediler, öyle de oldu. Aile ortamını çok seviyorum, kızımı da kalabalık aile içinde büyütmek istiyorum. Bebeğin odası hazır ama 3 aylık çocuğa duvar süsü yaptırmam" ifadelerini kullandı.