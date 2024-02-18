Yeni hayat yeni ev | Cem Hakko’dan anlaşmalı olarak boşanmıştı! Sosyetik Ronit Gülcan 200 bin liraya daire kiraladı...

Yaklaşık 1 yıldır aralarının bozuk olduğu bilinen ve boşanacakları haberleriyle sürekli gündem olan Gülcan ve Hakko, 31 Ocak 2024 günü sessiz sedasız boşanmıştı. Cem Hakko 'dan anlaşmalı olarak boşanan Ronit Gülcan ev arayışına başladı. Karşılıklı anlaşarak boşandıklarını açıklayan çift, birbirlerinden talepte bulunmadığı iddia edildi.

Cem Hakko ile ayrıldıktan sonra hala aynı evi paylasan Ronit Gülcan, taşınmak için sık sık ev bakıyor. Geçtiğimiz günlerde etilerde ev gezen sosyetik güzel, sonunda karar kıldı. Bir daire beğenen Gülcan, aylık 200 bin lira kira bedelini de gözden çıkardığı ise gelen bilgiler arasında. Önceki akşam bir davette görüntülenen Gülcan, boşanma ile ilgili soruları yanıtsız bırakarak cevap vermek istemedi.