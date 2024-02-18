Mahsun Kırmızıgül’ün eski eşi Ece Binay gizemli beyefendiyle görüntülenince fena panikledi!

Yanında bir beyefendiyle görüntülenen Binay, aşk soruları karşısında sessiz kaldı. Gazetecileri görünce panikleyen Ece Binay, daha sonra hızlıca gaza yüklendi ve sevgilisiyle Etiler'deki başka bir mekana girdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmeye devam etti.