Ünlü şarkıcı İrem Derici sahnede kıskançlık krizi geçirdi! "Manitama yaklaşma"

ZAMAN YOLCULUĞU!
Sevgililer Günü'nde İzmir'de sahne alan Pınar Aylin, 80'ler ve 90'lar temalı performansıyla, büyüledi. Aşk dolu bu gecede misafirlerine aynı zamanda eğlence dolu dakikalar da yaşatan Aylin, "Kış Güneşi, Hasretim, Ayrılmam, Palavra" şarkılarını seslendirdi. Misafirlerini adeta sihirli bir zaman yolculuğuna çıkaran Pınar Aylin, muhteşem performansıyla geceye damga vurdu.
"HATIRAN YETER" İLE SETLERE DÖNDÜ
Güzel oyuncu Ayşegül Asar, yıllar sonra setlere döndü. Çekim aşamasında bile büyük ses getiren "Hatıran Yeter" isimli sinema filmiyle beyazperdedeki yerini alan Ayşegül Asar, "Çok büyük emeklerle çekildi filmimiz, Berton Medya ailesi olarak herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Şimdiden bol gişeler diliyorum." 16 Şubat'ta vizyona giren "Hatıran Yeter" filminde Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin gibi isimler rol alıyor.
TİYATRO GÜNÜ!
Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen geçtiğimiz gün Gayrettepe'deydi. ''Balina'' oyunu öncesi muhabirlere poz veren başarılı oyuncular, kapalı gişe oynadıkları oyunun heyecanını sahne öncesinde yaşadı. Her temsili dakikalarca ayakta alkışlanan ve büyük beğeni toplayan "Balina" oyunu, sezon boyunca tiyatroseverler ile buluşmaya devam edecek.
BAŞ BAŞA YEMEK!
Futbolcu Uğur Demirok, geçtiğimiz gün eşi Damla Demirok ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'de bir süre mağazaları gezen çift, daha sonra bir restorana geçip öğlen yemeği yedi. Restoran çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren çift, neşeli ve sempatik halleriyle de dikkat çekti.