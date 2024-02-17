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Ünlü şarkıcı İrem Derici sahnede kıskançlık krizi geçirdi! "Manitama yaklaşma"

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sevgilisini kıskandı. Konserde sevgilisine bir kadının yaklaşmasını kıskanan ünlü şarkıcı İrem Derici, kadını sevgilisine yaklaşmaması için uyardı. İşte sizler için derlediğimiz 17 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Şubat 2024 Güncelleme 17 Şubat 2024, 07:01
Ünlü şarkıcı İrem Derici sahnede kıskançlık krizi geçirdi! Manitama yaklaşma

Son şarkısı 'Delil'in liste başarısını kutlayan İrem Derici önceki gün, İzmir'de konser verdi. Derici hem sahnesini hem seyircisini şarkılarıyla aşka boğdu. Şarkılarına uyarı yapmak için kısa bir ara veren Derici, "Kırmızılı kadın benim manitaya çok yaklaşmazsan iyi olur. Gökhan'a sinek bile değdiğinde sinirim bozuluyor" ifadelerini kullandı.

KURAL 'BOZ'MADI!
2019 yılında dünyaevine giren basketbolcu Caner Erdeniz ve oyuncu Müge Boz, aynı yıl kızları Vina'yı kucaklarına almışlardı. Ünlü çift, şu sıralar ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

İkili, kontrole gittikleri doktor tarafından bebeğin cinsiyetini kapalı zarf içinde aldı. İkinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Boz, "Cinsiyeti normal şartlarda belli ama biz de bilmiyoruz. Doktorumuz cinsiyetini zarfa yazıp bize verdi. Doğuma kadar öğrenmeyeceğiz, cinsiyetinin ne olacağının hiçbir önemi yok, sağlıklı olsun yeter. Caner erkek hissediyor ama ben keskin bir şey hissetmiyorum. İsimleri belli ama sizinle paylaşamıyoruz" diyerek heyecanını dile getirdi.

YÜKSEKTEN UÇTU
Ünlü uzman psikolog ve yazar Yelda Başaran, mesleki kariyerinde hızla yükselirken, güzelliğinin de semeresini görüyor. Modacı Oktay Seven'in kreasyonu için kamera karşısına geçen ve modellik yapan Başaran, çekimler sırasında bir de kaza atlattı. Özel bir vinç ile 7 metre yükseğe çıkarılan Başaran, zorlu hava şartlarında gerçekleşen çekim sırasında düşme tehlikesi geçirdi. Vinçle hemen aşağıya indirilen Başaran, yaşadığı kaza tehlikesinin şokunu atlattıktan sonra vinçle çekimleri tamamladı.

DİZLERİM TİTRİYOR!
Pınar Altuğ, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 'Mutlu Aile Tablosu' oyunu ile tiyatroya sahnesine çıkan Altuğ, "Benim hayatım için çok büyük yenilik, hiç bilmediğim ve yapmadığım bir şey... Beni de çok yadırgayan olduğunu düşünüyorum" dedi. Altuğ, tiyatronun er meydanı olup olmadığı tartışmasıyla ilgili soruya ise "Teklif geldiğinde, 'Benim tiyatro sahnesinde ne işim var, deli miyim? Niye evimde oturmuyorum?' diye söylendim. Bence er meydanı... Yani dizlerim titriyor çıkarken" diye yanıt verdi.
Doğan SAVAŞ



'DOĞALLIKTAN YANAYIM'
Seda Bakan, önceki gün İstinye'deydi. Küçük kızı Ela ve kayınvalidesi ile alışverişe gelen Bakan, evin eksiklerini aldıklarını söyledi. Geçtiğimiz haftalarda makyajsız fotoğrafını paylaşarak sosyal medyada gündem olan oyuncu, "Doğallığın herkese daha çok yakıştığını düşünüyorum. İşimiz gereği belli başlı işlemler ve makyajlar mecburen yaptırıyoruz ama mümkün olduğunca doğallık çizgisini bozmamaya özen gösteriyorum" şeklinde konuştu.

EREN AİLESİ SINANIYOR!
"Kardeşlerim" dizisinin yeni bölüm konusu şöyle; İzlediği video karşısında kanı donan Asiye, Ayaz'la birlikte, akıl almaz bir durumun içine çekilir. Gökhan, kendisiyle ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkaran Ayla'ya karşı beklenmedik bir hamle yaparken; Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla yüzleşir.

EN ZOR VEDA...
Nebahat'in Akif'le birlikte yapmak istediği plan, Süreyya'nın onları kıskanmasına neden olur. Tüm çocuklar, Emel'in doğum gününde, ona sürpriz yapmak için birlik olurlar. Asiye'nin başına gelen talihsiz durumun hesabını sormak isteyen Ömer'e, Ayaz yardımcı olurken, Ömer belki de hayatının en zor vedasını yaşar.



"YABAN ÇİÇEKLERİ"NDEN İLK KARE!
ATV'nin yeni dizisi "Yaban Çiçekleri" geçtiğimiz gün sete çıktı. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmenliğini Zeynep Günay'ın yaptığı dizinin başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora paylaşıyor. Duygu yüklü bir aşk hikayesini anlatacak olan dizinin ilk karesi başrol oyuncularından geldi. Klaket ile poz veren ikilinin sıcak ve samimi kareleri göz doldurdu. İstanbul'da başlayan ve Ayvalık'ta devam edecek olan dizi; aşka, hayata ve yeni başlangıçlara dair yüreklere dokunacak.



DOĞRU SEÇİMLER YAPAMADIM!
Fatma Turgut, önceki gün Eskişehir'de konser verdi. Hayranlarıyla dertleşen Turgut aşkta aradığını bulamasa da umudunu kaybetmediğini söyledi. Turgut "Aradığım aşkı bulamıyorum. Şimdiye kadar doğru seçimler yapamadım. Ama ben aşka küsmem. Gelip beni bulacak, bekliyorum" dedi.



ZAMAN YOLCULUĞU!
Sevgililer Günü'nde İzmir'de sahne alan Pınar Aylin, 80'ler ve 90'lar temalı performansıyla, büyüledi. Aşk dolu bu gecede misafirlerine aynı zamanda eğlence dolu dakikalar da yaşatan Aylin, "Kış Güneşi, Hasretim, Ayrılmam, Palavra" şarkılarını seslendirdi. Misafirlerini adeta sihirli bir zaman yolculuğuna çıkaran Pınar Aylin, muhteşem performansıyla geceye damga vurdu.

"HATIRAN YETER" İLE SETLERE DÖNDÜ
Güzel oyuncu Ayşegül Asar, yıllar sonra setlere döndü. Çekim aşamasında bile büyük ses getiren "Hatıran Yeter" isimli sinema filmiyle beyazperdedeki yerini alan Ayşegül Asar, "Çok büyük emeklerle çekildi filmimiz, Berton Medya ailesi olarak herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Şimdiden bol gişeler diliyorum." 16 Şubat'ta vizyona giren "Hatıran Yeter" filminde Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin gibi isimler rol alıyor.

TİYATRO GÜNÜ!
Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen geçtiğimiz gün Gayrettepe'deydi. ''Balina'' oyunu öncesi muhabirlere poz veren başarılı oyuncular, kapalı gişe oynadıkları oyunun heyecanını sahne öncesinde yaşadı. Her temsili dakikalarca ayakta alkışlanan ve büyük beğeni toplayan "Balina" oyunu, sezon boyunca tiyatroseverler ile buluşmaya devam edecek.

BAŞ BAŞA YEMEK!
Futbolcu Uğur Demirok, geçtiğimiz gün eşi Damla Demirok ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. Öğlen saatlerinde geldikleri AVM'de bir süre mağazaları gezen çift, daha sonra bir restorana geçip öğlen yemeği yedi. Restoran çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren çift, neşeli ve sempatik halleriyle de dikkat çekti.

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