Ünlü şarkıcı İrem Derici sahnede kıskançlık krizi geçirdi! "Manitama yaklaşma"

DİZLERİM TİTRİYOR!

Pınar Altuğ, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 'Mutlu Aile Tablosu' oyunu ile tiyatroya sahnesine çıkan Altuğ, "Benim hayatım için çok büyük yenilik, hiç bilmediğim ve yapmadığım bir şey... Beni de çok yadırgayan olduğunu düşünüyorum" dedi. Altuğ, tiyatronun er meydanı olup olmadığı tartışmasıyla ilgili soruya ise "Teklif geldiğinde, 'Benim tiyatro sahnesinde ne işim var, deli miyim? Niye evimde oturmuyorum?' diye söylendim. Bence er meydanı... Yani dizlerim titriyor çıkarken" diye yanıt verdi.

Doğan SAVAŞ





'DOĞALLIKTAN YANAYIM'

Seda Bakan, önceki gün İstinye'deydi. Küçük kızı Ela ve kayınvalidesi ile alışverişe gelen Bakan, evin eksiklerini aldıklarını söyledi. Geçtiğimiz haftalarda makyajsız fotoğrafını paylaşarak sosyal medyada gündem olan oyuncu, "Doğallığın herkese daha çok yakıştığını düşünüyorum. İşimiz gereği belli başlı işlemler ve makyajlar mecburen yaptırıyoruz ama mümkün olduğunca doğallık çizgisini bozmamaya özen gösteriyorum" şeklinde konuştu.

EREN AİLESİ SINANIYOR!

"Kardeşlerim" dizisinin yeni bölüm konusu şöyle; İzlediği video karşısında kanı donan Asiye, Ayaz'la birlikte, akıl almaz bir durumun içine çekilir. Gökhan, kendisiyle ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkaran Ayla'ya karşı beklenmedik bir hamle yaparken; Eren ailesi, bir sevdiğini daha kaybetme korkusuyla yüzleşir.



EN ZOR VEDA...

Nebahat'in Akif'le birlikte yapmak istediği plan, Süreyya'nın onları kıskanmasına neden olur. Tüm çocuklar, Emel'in doğum gününde, ona sürpriz yapmak için birlik olurlar. Asiye'nin başına gelen talihsiz durumun hesabını sormak isteyen Ömer'e, Ayaz yardımcı olurken, Ömer belki de hayatının en zor vedasını yaşar.





"YABAN ÇİÇEKLERİ"NDEN İLK KARE!

ATV'nin yeni dizisi "Yaban Çiçekleri" geçtiğimiz gün sete çıktı. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmenliğini Zeynep Günay'ın yaptığı dizinin başrollerini Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora paylaşıyor. Duygu yüklü bir aşk hikayesini anlatacak olan dizinin ilk karesi başrol oyuncularından geldi. Klaket ile poz veren ikilinin sıcak ve samimi kareleri göz doldurdu. İstanbul'da başlayan ve Ayvalık'ta devam edecek olan dizi; aşka, hayata ve yeni başlangıçlara dair yüreklere dokunacak.