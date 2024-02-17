Ünlü şarkıcı Göksel'den seri itiraflar! Müzik kariyeri için eğitimini yarıda kesmişti: "Bugünkü aklım olsaydı..."

Ünlü sanatçı Göksel, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Göksel, arabeskin en özel isimlerinden Kibariye için "Kibariye'nin sesine bayılıyorum. Bir gün benim şarkılarımdan birini söylerse çok mutlu olacağım" yorumunda bulundu.

Düvenci, Göksel'in Kibariye için yaptığı yorum üzerine "Düet ister misin?" diye sorunca da ünlü sanatçı, "Bayıla bayıla" yanıtını aldı.