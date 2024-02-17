Ünlü şarkıcı Göksel'den seri itiraflar! Müzik kariyeri için eğitimini yarıda kesmişti: "Bugünkü aklım olsaydı..."

Ünlü sanatçı Göksel, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Göksel, arabeskin en özel isimlerinden Kibariye için "Kibariye'nin sesine bayılıyorum. Bir gün benim şarkılarımdan birini söylerse çok mutlu olacağım" yorumunda bulundu.
Ünlü sanatçı Göksel, Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Göksel, arabeskin en özel isimlerinden Kibariye için "Kibariye'nin sesine bayılıyorum. Bir gün benim şarkılarımdan birini söylerse çok mutlu olacağım" yorumunda bulundu.
Düvenci, Göksel'in Kibariye için yaptığı yorum üzerine "Düet ister misin?" diye sorunca da ünlü sanatçı, "Bayıla bayıla" yanıtını aldı.
"MÜZİĞİ SEÇTİM"
Göksel, içinde bulunduğumuz dönem için, "Hepimizin hayatını çok fazla zorlayan şeylerle mücadele etmeye başladık. Aşk acısı lüks kaldı" derken, "Bugünkü aklım olsaydı üniversiteyi bitirirdim. O zaman için böyle bir karar vermem gerekliydi ve müziği seçtim" itirafında da bulundu.
Ünlü sanatçı, Boğaziçi Üniversitesi'nde Felsefe okurken, müzik kariyeri için okulunu bırakmıştı.