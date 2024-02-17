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Okan Buruk ve Nihan Buruk çifti 17 yıllık evliliklerini sessiz sedasız noktaladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Nihan Buruk çiftinden üzen haber geldi. Bir süredir aralarında problemler olduğu konuşulan çift, sessiz sedasız boşandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Şubat 2024 Güncelleme 17 Şubat 2024, 07:01
Okan Buruk ve Nihan Buruk çifti 17 yıllık evliliklerini sessiz sedasız noktaladı!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, futbol kariyerindeki başarısını maalesef özel hayatına yansıtamadı. Sarı-Kırmızılar ile geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve adından sıkça söz ettiren Buruk, uzunca bir süredir eşi Nihan Buruk ile sıkıntılar yaşıyordu.

Hatta 2013 yılında boşanma kararı alarak mahkemeye başvuran çift, daha sonra evliliklerine bir şans daha tanımaya karar vermişti.

GİZLİCE BOŞANDILAR
Çift hakkında birçok kez; 'ayrıldılar', 'boşanacaklar' ve 'evlerini ayırdılar' gibi dedikodu çıkmıştı ama hepsi de dedikodu olarak kalmıştı. Fakat problemlerin yeniden boy göstermesi ile birlikte Okan Buruk ve Nihan Buruk 17 yıllık evliliklerini sessiz sedasız noktaladı.

15 yaşında Ali Yiğit adında bir oğulları bulunan Okan Buruk ve Nihan Buruk'un geçen ay boşandığı ortaya çıktı.

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