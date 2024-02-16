İki kez evlilik yapmıştı | Hande Ataizi'nden 5 yıldır aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu'yu kızdıracak açıklamalar: "Korkuyorum"

Sözlerini kimseden sakınmayan ve bu yüzden birçok ünlü isimle de arada didişen güzel oyuncu, son olarak Nişantaşı'nda görüntülendi. Hem iş hem de aşk hayatında mutlu bir dönem geçiren Ataizi, muhabirlerin konuyu evliliğe getirmesiyle gelince biraz temkinli yaklaştı.