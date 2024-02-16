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İki kez evlilik yapmıştı | Hande Ataizi'nden 5 yıldır aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu'yu kızdıracak açıklamalar: "Korkuyorum"

İki kez evlilik yapan ve sürekli pişman olduğunu dile getiren Hande Ataizi, 5 yıldır aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ile evlenmekten korktuğunu ifade etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Şubat 2024 Güncelleme 16 Şubat 2024, 07:05
İki kez evlilik yapmıştı | Hande Ataizi’nden 5 yıldır aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu’yu kızdıracak açıklamalar: Korkuyorum

Ekranlara dönmeye hazırlanan Hande Ataizi, gerek açıklamaları gerekse oynadığı rollerle adından sıkça söz ettiriyor.

Sözlerini kimseden sakınmayan ve bu yüzden birçok ünlü isimle de arada didişen güzel oyuncu, son olarak Nişantaşı'nda görüntülendi. Hem iş hem de aşk hayatında mutlu bir dönem geçiren Ataizi, muhabirlerin konuyu evliliğe getirmesiyle gelince biraz temkinli yaklaştı.

"BAŞARILI OLAMADIM"
İlk evliliğini Fethi Pekin, ikincisini oğlu Leon'un babası Benjamin Harvey ile yapan 5 yıldır da Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan Hande Ataizi, şunları söyledi:

"Evlilik beni korkutuyor. Çünkü geçmişte başarılı olamadım. Boşanmak için el ele adliyeye gidenleri görüyor, 'Hâlâ dostuz' diye zırva zırva konuşanları duyuyorum. Mümkünse o bölümde hiç olmayayım."

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