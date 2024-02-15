Sabaha kadar canlı yayın yaptı! Küfürler eden Serdar Ortaç’a yardımcısından şok müdahale

Son dönemdeki söylemleri ve paylaşımlarıyla çok konuşulan Ortaç, son olarak yaptığı bir canlı yayınla adından söz ettirdi.

Sarhoş olan Ortaç, Instagram'da sabaha kadar canlı yayın yaptı. Yayında küfürler eden ve kendini kaybeden Ortaç'ı evdeki yardımcısı zor durdurdu. Ünlü şarkıcının elinden telefonu alan yardımcı, yayını sonlandırdı.