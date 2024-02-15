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Sabaha kadar canlı yayın yaptı! Küfürler eden Serdar Ortaç’a yardımcısından şok müdahale

Sabaha kadar Instagram’da canlı yayın yapan ve yayında küfürler eden Serdar Ortaç’a, yardımcısı müdahale etti. Ünlü şarkıcının o halleri hayranlarını şaşırttı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Şubat 2024 Güncelleme 15 Şubat 2024, 07:01
Sabaha kadar canlı yayın yaptı! Küfürler eden Serdar Ortaç’a yardımcısından şok müdahale

Türk pop müziğinin usta ismi ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

Son dönemdeki söylemleri ve paylaşımlarıyla çok konuşulan Ortaç, son olarak yaptığı bir canlı yayınla adından söz ettirdi.

Sarhoş olan Ortaç, Instagram'da sabaha kadar canlı yayın yaptı. Yayında küfürler eden ve kendini kaybeden Ortaç'ı evdeki yardımcısı zor durdurdu. Ünlü şarkıcının elinden telefonu alan yardımcı, yayını sonlandırdı.

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