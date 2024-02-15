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Paraya para demiyor | Murat Yıldırım ve Faslı eşi Iman Elbani'nin yeni reklam anlaşmasından kazandığı ücret dudak uçuklattı

Murat Yıldırım ve Faslı eşi Iman Elbani, bir markanın daha reklam yüzü oldu. Ünlü çiftin yeni reklam anlaşmasından kazandığı ücret dudak uçuklattı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Şubat 2024 Güncelleme 15 Şubat 2024, 07:02
Paraya para demiyor | Murat Yıldırım ve Faslı eşi Iman Elbani’nin yeni reklam anlaşmasından kazandığı ücret dudak uçuklattı

Oyunculuğu ile göz dolduran Murat Yıldırım, markalarla yaptığı iş birlikleri kapsamında yeni reklam anlaşmalarına da imza atıyor.

Faslı eşi Iman Elbani ile birlikte kameralar karşısına geçen Yıldırım, peş peşe reklam filmlerinde boy göstermeye devam ediyor. Son olarak Murat Yıldırım ve Iman Elbani çifti, reklam anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü çift yakında Birleşik Arap Emirlikleri'nde çekilecek olan Dubai merkezli bir teknoloji şirketinin reklamlarında yine birlikte kamera karşısına geçecek. Çiftin bu anlaşmadan 1 milyon dolar ücret alacağı iddia ediliyor. Öte yandan çiftin Türkiye'de bir markayla daha anlaştığı da konuşuluyor.

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