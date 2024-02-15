Paraya para demiyor | Murat Yıldırım ve Faslı eşi Iman Elbani’nin yeni reklam anlaşmasından kazandığı ücret dudak uçuklattı

Oyunculuğu ile göz dolduran Murat Yıldırım, markalarla yaptığı iş birlikleri kapsamında yeni reklam anlaşmalarına da imza atıyor.

Faslı eşi Iman Elbani ile birlikte kameralar karşısına geçen Yıldırım, peş peşe reklam filmlerinde boy göstermeye devam ediyor. Son olarak Murat Yıldırım ve Iman Elbani çifti, reklam anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi.