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Güzel oyuncu Sitare Akbaş'tan yeni ticaret atılımı! "Şimdi de bir parfüm markası çıkaracağım"

Önceki gece Kuruçeşme'de bir etkinliğe katılan Sitare Akbaş, ticaret hayatından bahsetti. Oyuncu, "Bir kafe açmıştım yakın zamanda, şimdi de bir parfüm markası çıkaracağım. Ben böyle mutluyum." dedi. İşte sizler için derlediğimiz 15 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Şubat 2024 Güncelleme 15 Şubat 2024, 07:01
Güzel oyuncu Sitare Akbaş’tan yeni ticaret atılımı! Şimdi de bir parfüm markası çıkaracağım

Sitare Akbaş, önceki gece Kuruçeşme'deki bir etkinliğe katıldı. Sorulara yanıt veren Akbaş, ticaret hayatından bahsetti. Oyuncu, "Ben hiç dinlenemiyorum. Boş durmaktan keyif almıyorum. Bir kafe açmıştım yakın zamanda, şimdi de bir parfüm markası çıkaracağım. Ben böyle mutluyum. Ticaret ile uğraşmayı seviyorum.

Baktım kaybettiğimde olduğum yere geri dönüyorum. O yüzden kaybettiğim hiçbir şey yok, deniyorum. Kazanırsam partileriz" diyerek güldü. Soruların üzerine Müslüm Gürses ile de akrabalığı olduğunu söyleyen Sitare Akbaş, "Biz Türkmen göçmeniyiz. Yıllar önce üç erkek kardeş Ankara Çubuk'a göçüyor. Birisi Urfa'ya birisi Çorum'a birisi de Adana'ya dağılıyor. Müslüm Gürses'in büyük dedesi de o kardeşlerden birisiymiş. Bizim ailede saçlarımız çabuk beyazlar o yüzden soy adımız Akbaş, onun da Akbaş" dedi. Doğan Savaş



DOST ZİYARETİ!
Ünlü şef Gürkan Topçu, Maslak'ta açtığı yeni dükkanında ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. "Steak Food By Gürkan Şef" adını verdiği yeni dükkanında Saruhan Hünel'i ağırlayan Şef, "Saruhan beyin ayağına sağlık, çok güzel bir yemek oldu" dedi. Başarılı oyuncu Hünel ise, "Gürkan işinde çok başarılı bir dostum, arkadaşlarımızla hayırlı olsun ziyaretine geldik" dedi.



"HAYIR DİYEMİYORUM!"
Cansu Tosun, önceki gece Kuruçeşme'deki bir etkinliğe katıldı. Soruları yanıtlayan Tosun, formu hakkında konuştu. Tosun, "Salata yiyorum, çok fast food tüketmiyorum. Benim hayır diyemediğim şey çikolata ve tatlı, onlara asla hayır diyemiyorum. Haftanın bir günü bunları yiyerek şımartıyorum kendimi, çünkü özlüyorum" dedi.



AŞK KADINIYIM
Melisa Döngel, önceki gece Kuruçeşme'deydi. Adı Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk dedikodularına karışan Döngel, "Hayatımda kimse yok. Keşke birisi olsa... Kendisini tanımıyorum" dedi. Aşka kapılarını sonuna kadar açtığını söyleyen Döngel, "Aşk kadınıyım diyebilirim ama aday yok. Duygusal bir kadınım. Aşka ve sevgiye önem veririm. Bana sonsuz bir sevgiyle gelirse birisi ben de ona koşarım" dedi.

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