Güzel oyuncu Sitare Akbaş'tan yeni ticaret atılımı! "Şimdi de bir parfüm markası çıkaracağım"

Sitare Akbaş, önceki gece Kuruçeşme'deki bir etkinliğe katıldı. Sorulara yanıt veren Akbaş, ticaret hayatından bahsetti. Oyuncu, "Ben hiç dinlenemiyorum. Boş durmaktan keyif almıyorum. Bir kafe açmıştım yakın zamanda, şimdi de bir parfüm markası çıkaracağım. Ben böyle mutluyum. Ticaret ile uğraşmayı seviyorum.

Baktım kaybettiğimde olduğum yere geri dönüyorum. O yüzden kaybettiğim hiçbir şey yok, deniyorum. Kazanırsam partileriz" diyerek güldü. Soruların üzerine Müslüm Gürses ile de akrabalığı olduğunu söyleyen Sitare Akbaş, "Biz Türkmen göçmeniyiz. Yıllar önce üç erkek kardeş Ankara Çubuk'a göçüyor. Birisi Urfa'ya birisi Çorum'a birisi de Adana'ya dağılıyor. Müslüm Gürses'in büyük dedesi de o kardeşlerden birisiymiş. Bizim ailede saçlarımız çabuk beyazlar o yüzden soy adımız Akbaş, onun da Akbaş" dedi. Doğan Savaş