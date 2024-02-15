Güzel oyuncu Sitare Akbaş'tan yeni ticaret atılımı! "Şimdi de bir parfüm markası çıkaracağım"

"HAYIR DİYEMİYORUM!"
Cansu Tosun, önceki gece Kuruçeşme'deki bir etkinliğe katıldı. Soruları yanıtlayan Tosun, formu hakkında konuştu. Tosun, "Salata yiyorum, çok fast food tüketmiyorum. Benim hayır diyemediğim şey çikolata ve tatlı, onlara asla hayır diyemiyorum. Haftanın bir günü bunları yiyerek şımartıyorum kendimi, çünkü özlüyorum" dedi.
AŞK KADINIYIM
Melisa Döngel, önceki gece Kuruçeşme'deydi. Adı Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile aşk dedikodularına karışan Döngel, "Hayatımda kimse yok. Keşke birisi olsa... Kendisini tanımıyorum" dedi. Aşka kapılarını sonuna kadar açtığını söyleyen Döngel, "Aşk kadınıyım diyebilirim ama aday yok. Duygusal bir kadınım. Aşka ve sevgiye önem veririm. Bana sonsuz bir sevgiyle gelirse birisi ben de ona koşarım" dedi.