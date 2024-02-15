Mutluluğun resmi | Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu’na aşkını haykıran kareler! Beğeni rekoru kırdı

Güzel oyuncu Sinem Kobal ve "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, mutluluklarıyla sanat dünyasının sayılı çiftleri arasında yer alıyor.
Güzel oyuncu Sinem Kobal ve "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, mutluluklarıyla sanat dünyasının sayılı çiftleri arasında yer alıyor.
Yedi yıldır mutlu bir evlilik sürdüren, Lalin ve Leyla adında iki kız çocuğuna sahip olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde kızları Lalin ve Leyla'yı da yanlarına alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a giden çift, pozlarıyla herkesi mest etmişti.
Sinem Kobal, son olarak eşi Kenan İmirzalıoğlu ile yer aldığı romantik fotoğraflarını "14 Şubat Sevgililer Günü" vesilesiyle takipçileriyle paylaştı. Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla olduğu eğlenceli ve aşk dolu pozları, hayranlarından tam not aldı. Kobal, Sevgililer Günü'ne özel eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla olan fotoğraflarını "Ömürlük sevgilim" notuyla düştü. Kobal ve İmirzalıoğlu'nun bu karelerini gören takipçileri, "Aşk size çok yakışıyor" mesajları yağdırdı.