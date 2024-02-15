Mutluluğun resmi | Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu’na aşkını haykıran kareler! Beğeni rekoru kırdı

Güzel oyuncu Sinem Kobal ve "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, mutluluklarıyla sanat dünyasının sayılı çiftleri arasında yer alıyor.

Yedi yıldır mutlu bir evlilik sürdüren, Lalin ve Leyla adında iki kız çocuğuna sahip olan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde kızları Lalin ve Leyla'yı da yanlarına alıp Doğu Afrika ülkesi Mauritius'a giden çift, pozlarıyla herkesi mest etmişti.