Dokuz yıl evli kaldığı eski eşi Tolga Karataş’ın kardeşiyle mesajları ifşa olmuştu! Emine Ün gazetecilere konuştu

Dokuz yıl evli kaldığı eski eşi Tolga Karataş'ın kardeşi Mine Ün ile mesajlarının ifşa olması konusu hakkında muhabirlerin, "Sorunlar aşıldı mı?" sorusuna, "Konuşmak istemiyorum. Şu an çok iyiyim. Benim için zaten bir sorun yoktu. Şu an keyifle ve mutlulukla işimi yapıyorum. Çalışmak bana iyi geliyor" cevabını verdi.