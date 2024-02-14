Dokuz yıl evli kaldığı eski eşi Tolga Karataş’ın kardeşiyle mesajları ifşa olmuştu! Emine Ün gazetecilere konuştu

Emine Ün, önceki gün Etiler'de görüntülendi.
Emine Ün, önceki gün Etiler'de görüntülendi.
Dokuz yıl evli kaldığı eski eşi Tolga Karataş'ın kardeşi Mine Ün ile mesajlarının ifşa olması konusu hakkında muhabirlerin, "Sorunlar aşıldı mı?" sorusuna, "Konuşmak istemiyorum. Şu an çok iyiyim. Benim için zaten bir sorun yoktu. Şu an keyifle ve mutlulukla işimi yapıyorum. Çalışmak bana iyi geliyor" cevabını verdi.
YÜRÜYÜŞE ÇIKTI!
Demet Akbağ, Rumeli Hisarı'ndan Bebek'e yürüyüş yaptı. Repo günü olduğunu belirten sanatçı, "Tek boş günüm bunun heyecanıyla ne yaptığımı bilemedim. Gece çekimim vardı, geç çıktım. Bugün kafamı toparlayayım bir şey düşünmek istemiyorum. Yarın yeniden set var" diye konuştu.