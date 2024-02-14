PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Dokuz yıl evli kaldığı eski eşi Tolga Karataş'ın kardeşiyle mesajları ifşa olmuştu! Emine Ün gazetecilere konuştu

Önceki gün Etiler'de görüntülenen güzel oyuncu Emine Ün, dokuz yıl evli kaldığı eski eşi Tolga Karataş'ın kardeşi Mine Ün ile mesajlarının ifşa olması konusu hakkında muhabirlerin sorularını cevapladı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Şubat 2024 Güncelleme 14 Şubat 2024, 07:01
Dokuz yıl evli kaldığı eski eşi Tolga Karataş’ın kardeşiyle mesajları ifşa olmuştu! Emine Ün gazetecilere konuştu

Emine Ün, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Dokuz yıl evli kaldığı eski eşi Tolga Karataş'ın kardeşi Mine Ün ile mesajlarının ifşa olması konusu hakkında muhabirlerin, "Sorunlar aşıldı mı?" sorusuna, "Konuşmak istemiyorum. Şu an çok iyiyim. Benim için zaten bir sorun yoktu. Şu an keyifle ve mutlulukla işimi yapıyorum. Çalışmak bana iyi geliyor" cevabını verdi.

YÜRÜYÜŞE ÇIKTI!
Demet Akbağ, Rumeli Hisarı'ndan Bebek'e yürüyüş yaptı. Repo günü olduğunu belirten sanatçı, "Tek boş günüm bunun heyecanıyla ne yaptığımı bilemedim. Gece çekimim vardı, geç çıktım. Bugün kafamı toparlayayım bir şey düşünmek istemiyorum. Yarın yeniden set var" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA