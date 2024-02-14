İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden İbrahim Ayel kalbinden ameliyat olmuştu! Meğer daha önceden biliyorlarmış...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu.
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu.
Çiftin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir 22 Ocak'ta dünyaya gelmişti. Dede İbrahim Tatlıses, 25 Ocak'ta ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu söyleyip ve takipçilerinden dua istemişti.
Minik Ayel doğumun hemen ardından kalp ameliyatı olmuştu. İbrahim Ayel'den güzel haber 12 gün sonra gelmiş ve taburcu olmuştu. Şefkatli, oğullarının el ele tutuştukları fotoğrafı, "Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi" notu ile paylaşmıştı.
"BEBİŞ ÇOK GÜÇLÜ"
Yasemin Şefkatli, minik oğlunun yaşadıklarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşarak şunları yazdı: "Yarın Ayel'in kontrolü var biraz size de bahsedeyim. Aslında biz 21. haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk.
Her hafta kontrolümüz vardı. Bazen haftada 2, çok fazla doktorumuz Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon olacağını biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip çözüme gitmeye odaklandık.
Doğum sonrası operasyon duyulunca da çok fazla dua aldık. O kadar güzel mesajlar geldi ki bana güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü her şey çok güzel olacak. Bu fotoğrafta yoğun bakım ekibinin, aile gibi olduğumuz ve bizden desteğini çekmeyen çok güzel insanlarla bir anı..."