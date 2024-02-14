İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikiz bebeklerinden İbrahim Ayel kalbinden ameliyat olmuştu! Meğer daha önceden biliyorlarmış...

"BEBİŞ ÇOK GÜÇLÜ" Yasemin Şefkatli , minik oğlunun yaşadıklarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşarak şunları yazdı: "Yarın Ayel'in kontrolü var biraz size de bahsedeyim. Aslında biz 21. haftadan beri Ayel'in kalp sorununu biliyorduk.

Her hafta kontrolümüz vardı. Bazen haftada 2, çok fazla doktorumuz Ayel'in kalbini gördü ve doğduğunda operasyon olacağını biliyorduk. Ben burada aslında iyi kötü bir sürü şeyi paylaşıyorum ama bu sorunu kendi içimizde sindirip çözüme gitmeye odaklandık.

Doğum sonrası operasyon duyulunca da çok fazla dua aldık. O kadar güzel mesajlar geldi ki bana güç oldu. Önümüzde biraz daha bir süreç var ama bebiş çok güçlü her şey çok güzel olacak. Bu fotoğrafta yoğun bakım ekibinin, aile gibi olduğumuz ve bizden desteğini çekmeyen çok güzel insanlarla bir anı..."