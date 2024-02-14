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Afrodit Banu Alkan iki yıllık aşkı Kemal Yıldız’la evlendi! Parmağındaki alyansı göstererek "Paris'e gider bir düğün daha yaparız"

Banu Alkan iki yıldır aşk yaşadığı Kemal Yıldız'la yaşadığı muhteşem evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Şubat TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Şubat 2024 Güncelleme 14 Şubat 2024, 07:01
Afrodit Banu Alkan iki yıllık aşkı Kemal Yıldız’la evlendi! Parmağındaki alyansı göstererek Paris’e gider bir düğün daha yaparız

Banu Alkan iki yıldır aşk yaşadığı Kemal Yıldız'la yaşadığı muhteşem evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı. Ne zaman evleneceği merak edilen Alkan, sonunda müjdeyi verdi. Kemal Yıldız ile sessiz sedasız evlendiğini ilan eden Alkan, parmağındaki alyansı göstererek "Evlendik, düğünü sonra yapacağız. Bunu da ilk kez buradan duyurmuş olayım. Sonra Paris'e gider bir düğün daha yaparız" ifadelerini kullandı.



SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL ŞARKI!
Bilal Sonses, Zehra ile birlikte seslendirdiği yeni teklisi 'Sevdam'ı müzikseverlerle buluşturdu. Yeni şarkıları hakkında konuşan Sonses 'Bu şarkımızı Sevgililer Günü'nde çıkartmak istedik. Sevgililere hediyemiz olsun" dedi.



KALBİNE BOTOKS KİLİDİ!
Zara, önceki gün Yeşilköy'de sahne aldı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Zara, "Botokslu bir erkeğe kalbinizin kapılarını açar mısınız?'' sorusuna, ''Büyük konuşmayayım ama asla! Kendimi hiç güvende hissetmem. Bu işlerle koşturacak olan kadındır. O yüzden tekrar söylüyorum asla!'' yanıtını verdi.



GERİLİM ARTIYOR!
"Kuruluş Osman"ın yeni bölüm konusu şöyle; Taceddin Noyan, Osman Bey'e boyun eğdirmekte kararlıdır. Osman Bey, Taceddin Noyan'ın planlarını bertaraf etmek için nasıl bir hamle yapacaktır? Taceddin Noyan, Mehmet Bey'le konuşmak için Uç Pazar'a gider. Mehmet Bey, Taceddin Noyan'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır? Taceddin Noyan ve Mehmet Bey'in görüşmesinden haberdar olan Gonca Hatun bunu Alaeddin Bey'e söyleyecektir. Gonca Hatun, Alaeddin Bey'in yanında vurulur.

BİZANS CELLADI GELİYOR
Bizans Celladı İmren Tegin, Uçlar'a gelir. Taceddin Noyan'la yan yana gelen İmren Tegin'in ilk işi ne olacaktır? Karacelasun'u ele geçiren Osman Bey, Taceddin Noyan'a gözdağı verir. Taceddin Noyan ile Osman Bey'in karşılaşmasının akıbeti ne olacaktır?



YENİ İMAJ!
Didem Aksu, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen Aksu, yeni saç modeli ve sarıya boyattığı saçlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Aksu, kendisine sinema ve dizi teklifleri geldiğini değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, yakın zamanda yeni bir proje ile hayranlarının karşısında olacağını dile getirdi.

HASRET RÜZGARLARI
Bir süredir Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil, sevgilisinin şu sıralar Survivor'da olmasından dolayı büyük özlem çekiyor. Sosyal medya hesabından Poyraz'a olan hasretini dile getiren Erbil, "14 Şubat geliyor, Dominik'e selam olsun" mesajıyla birlikte olan pozlarını yayınladı. Erbil'in bu pozları beğeni topladı.

MALDİVLER MACERASI
Yoğun konser takvimi yüzünden balayını ertelemek zorunda kalan ünlü şarkıcı Melek Mosso, Serkan Sağdıç ile geçtiğimiz ekim ayında nikah masasına oturmuştu. Balayına geç çıkan Mosso, Maldivler'de çektiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Mosso, yayınladığı karelere "Bu son Maldivler postudur" notunu düştü.



SESSİZ TEPKİ!
Hazar Ergüçlü, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, set arasında alışverişe geldiğini söyledi. Hızlı adımlarla mağazaları dolaşıp kıyafet deneyen Ergüçlü, muhabirlerin "Sosyal medya tepkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Açıkçası sosyal medyayı da çok takip edemiyorum çünkü yoğun çalışıyoruz. Değerlendirmemi bir ara uzun uzun yapacağım" dedi.



FİT CANSU!
Cansu Tosun, spor hocası ile birlikte Maslak'ta görüntülendi. Oyuncu, fit ve enerjik görünümüyle dikkat çekerken sağlıklı yaşam sırlarını paylaştı. Tosun, "Aslında her seferinde fast food yemek için geliyorum ama spor hocam aklımı çeliyor ve sağlıklı besleniyorum. Formumu korumanın sırrı düzenli egzersiz ve dengeli beslenmem" dedi.

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