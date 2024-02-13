"En büyük başarım boşanmak" | Nurgül Yeşilçay'ın eski eşi Cem Özer'den ortalık karıştıracak açıklamalar

TERK EDERİM İzmir defilesi için hazırlıklarını sürdüren genç manken Simge Ünal, geçtiğimiz gün Ataşehir'de görüntülendi. Sevgililer Günü'ne dair soruları yanıtlayan Ünal, iddialı sözlerle konuştu. Ünal, "Şu an sevgilim yok, yalnız gireceğim Sevgililer Günü'ne ama sevgilim özel günleri unutup hediye almazsa, ilişkiyi sonlandırırım ve onu terk ederim. Benim için Sevgililer Günü'nde sadece erkeklerin hediye alması gerekir. Şimdiye kadar hiç hediye almadım" açıklamasında bulundu.

BEYAZ KUĞU! Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Ebru Şallı, son paylaşımı ile adından söz ettirdi. Beyaz ceket, mavi bluz ve beyaz pantolonla poz veren oyuncu bu anları sosyal medya hesabından "moda ruh hali" notuyla paylaştı. Güzel modele "Beyaz kuğum" ve "Hep şahane" gibi yorumlar geldi.





"DELİL"LERİ BULDU!

İrem Derici 2024'te de hız kesmiyor. Türk popunun parlak yıldızı Derici, dillerden düşmeyen şarkıları ve enerji dolu sahne performanslarıyla büyük bir hayran kitlesini peşinden sürüklemeye devam ediyor. Derici yeni şarkısı 'Delil' ile yine adından sıkça söz ettirecek. 'Delil' tüm dijital platformlarda yerini aldı.

TIPKI ANNESİ

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la geçtiğimiz yıllarda evlenen Hazal Kaya, kısa bir süre sonra oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Çiftin daha sonra, "Leyla Süreyya" adını verdikleri bir de kızları olmuştu. Leyla Süreyya büyüdü ve önceki gün 1 yaşına bastı. Samimi kareleri Instagram hesabından paylaşan çift ilk defa kızlarının yüzünü gösterdi. Minik Süreyya'yı annesine benzetenler oldu.

"CENNET" DİYECEK!

Şarkıcı Nil Karataş, bir buçuk yıl aradan sonra yeni şarkısı "Cennet" ile müzik piyasasına damga vurmaya hazırlanıyor. "Cennet" şarkısının stüdyo kaydını bitiren ve ardından klip çekimini de tamamlayan Karataş, yaklaşık 36 saat süren klip çekiminde, yönetmen Yazgın Kaçak ile çalıştı.

PEK YAKINDA...

Ümit Erdim, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Erdim, güzel havanın tadını da turlayarak çıkarttı. Motor ve otomobil sporları ile ilgilendiğini belirten Erdim, "Çalışmalarımız devam ediyor, yakın zamanda güzel şeyler olacak" açıklamasında bulundu.