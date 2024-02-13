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"En büyük başarım boşanmak" | Nurgül Yeşilçay'ın eski eşi Cem Özer'den ortalık karıştıracak açıklamalar

Başından geçen evlilikler ile uzun süre gündem olan Cem Özer, yaptığı açıklama ile de şok etkisi yarattı. Özer, "En büyük başarım boşanmak, ben 2 çocuğumun annesi ile aynı ev içerisinde eş olamadım ama boşanınca çok iyi arkadaş olduk" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 13 Şubat TAKVİM saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Şubat 2024 Güncelleme 13 Şubat 2024, 07:01
En büyük başarım boşanmak | Nurgül Yeşilçay’ın eski eşi Cem Özer’den ortalık karıştıracak açıklamalar

Cem Özer, önceki gün eşi Pınar Dura Özer ile Esra Ezmeci'nin programa katıldı. Başından geçen evlilikler ile uzun süre gündem olan Özer, yaptığı açıklama ile de şok etkisi yarattı. Özer, "En büyük başarım boşanmak, ben 2 çocuğumun annesi ile aynı ev içerisinde eş olamadım ama boşanınca çok iyi arkadaş olduk" dedi.

BÜYÜK HATAYMIŞ!
Özer, "Pınar benim 5. eşim ve ondan önceki tüm evliliklerim büyük bir hataymış... Pınar, Nurgül ve oğlum Nejat ile bir arada oturtabiliyoruz" açıklamasını yaptı.



ARABESK ETKİSİ
Daha önce farklı isimlerden de duyduğumuz "Benim Seni Görmem Lazım" adlı şarkıyı bu kez de Seda Sayan, güçlü sesiyle yorumladı. Arabeskin sonuna kadar hissedildiği şarkıda, müzikseverler tamamen duyguyla buluşuyor. Şarkı, dijital platformlardaki yerini aldı.



TERK EDERİM
İzmir defilesi için hazırlıklarını sürdüren genç manken Simge Ünal, geçtiğimiz gün Ataşehir'de görüntülendi. Sevgililer Günü'ne dair soruları yanıtlayan Ünal, iddialı sözlerle konuştu. Ünal, "Şu an sevgilim yok, yalnız gireceğim Sevgililer Günü'ne ama sevgilim özel günleri unutup hediye almazsa, ilişkiyi sonlandırırım ve onu terk ederim. Benim için Sevgililer Günü'nde sadece erkeklerin hediye alması gerekir. Şimdiye kadar hiç hediye almadım" açıklamasında bulundu.



BEYAZ KUĞU!
Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Ebru Şallı, son paylaşımı ile adından söz ettirdi. Beyaz ceket, mavi bluz ve beyaz pantolonla poz veren oyuncu bu anları sosyal medya hesabından "moda ruh hali" notuyla paylaştı. Güzel modele "Beyaz kuğum" ve "Hep şahane" gibi yorumlar geldi.



"DELİL"LERİ BULDU!
İrem Derici 2024'te de hız kesmiyor. Türk popunun parlak yıldızı Derici, dillerden düşmeyen şarkıları ve enerji dolu sahne performanslarıyla büyük bir hayran kitlesini peşinden sürüklemeye devam ediyor. Derici yeni şarkısı 'Delil' ile yine adından sıkça söz ettirecek. 'Delil' tüm dijital platformlarda yerini aldı.

TIPKI ANNESİ
Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la geçtiğimiz yıllarda evlenen Hazal Kaya, kısa bir süre sonra oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Çiftin daha sonra, "Leyla Süreyya" adını verdikleri bir de kızları olmuştu. Leyla Süreyya büyüdü ve önceki gün 1 yaşına bastı. Samimi kareleri Instagram hesabından paylaşan çift ilk defa kızlarının yüzünü gösterdi. Minik Süreyya'yı annesine benzetenler oldu.

"CENNET" DİYECEK!
Şarkıcı Nil Karataş, bir buçuk yıl aradan sonra yeni şarkısı "Cennet" ile müzik piyasasına damga vurmaya hazırlanıyor. "Cennet" şarkısının stüdyo kaydını bitiren ve ardından klip çekimini de tamamlayan Karataş, yaklaşık 36 saat süren klip çekiminde, yönetmen Yazgın Kaçak ile çalıştı.

PEK YAKINDA...
Ümit Erdim, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Erdim, güzel havanın tadını da turlayarak çıkarttı. Motor ve otomobil sporları ile ilgilendiğini belirten Erdim, "Çalışmalarımız devam ediyor, yakın zamanda güzel şeyler olacak" açıklamasında bulundu.



TEHLİKENİN İÇİNE DÜŞÜYOR!
"Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölüm konusu şöyle; Töze'nin Leyla'yı yaralamak için savurduğu bıçak ona değil Fatma'ya saplanmıştır. Fatma yaralı haldeyken Töze onu dışarıdaki çocuğuyla tehdit ederek cezaevi savcısına onu yaralayanın Leyla olduğunu söylemesini ister. Cezayir, tehditin kalkmasını sağlar.

HÜCREYE ATILIYOR!
Öte yandan kardeşinin Bükreş'te gizli bir CIA tesisinde tutulduğunu öğrenen Gardaşov, Romanya'ya gider. Eskiden CIA için çalışmış bir işbirlikçinin yardımıyla kardeşini kurtarmaya çalışırken yakalanır ve kardeşinin yanına hücreye atılır.

"BEKAR GEZELİM" ESİNTİLERİ!
Ünlü şarkıcı Kubat ve ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, Sevgililer Günü için "Bekar Gezelim" şarkısını özel bir versiyonla yeniden yorumladı. Ünlü ikilinin enerjik yorumu ve renkli klibi, dinleyicilere Sevgililer Günü'nü hem eğlenceli hem de anlamlı bir şekilde geçirmeleri için ilham verecek.

ALIŞVERİŞ GÜNÜ
Kadir Doğulu, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde geldiği AVM'de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan yakışıklı oyuncu, bir süre alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Doğulu, alışveriş sırasında yanına gelen sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi.

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