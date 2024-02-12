Manken Wilma Elles, giydiği 100 metrelik gelinlikle depremzede çocuklara destek oldu!

'NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE'

Elles, gazetecilere, gelinliğin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kırmızı renkte olduğunu ifade ederek, "Fethiye'yi çok seviyorum. Daha öncesinde de buraya gelmiştim. Şu an içinde bulunduğumuz projenin ise özel bir anlamı var. Cumhuriyet'in 100. yılı için bu kırmızı gelinliğin uzunluğu tam 100 metre. Ne mutlu Türküm diyene'' dedi. Bu projeyi anlamlı kılan şey ise, "Bu gelinliğin satışından elde edilen gelir ise depremzede çocukların okuması için kullanılacak. Depremin üstünden bir sene geçti. Acımız hala büyük. Derin üzüntüler içindeyiz" diye konuştu.

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