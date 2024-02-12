PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Manken Wilma Elles, giydiği 100 metrelik gelinlikle depremzede çocuklara destek oldu!

Oyuncu Wilma Elles, Fethiye’de kuyruk uzunluğu 100 metre olan bir gelinlik giydi. Gelinlik kısa sürede görenlerin ilgi odağı oldu. Elles, “14 Şubat’a az bir zaman kaldı. Bu özel günün anlamı aşk, sevgi ve daha fazlası. Bu kırmızı gelinliği de bu özel gün öncesinde giydiğim için çok mutluyum” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Şubat 2024 Güncelleme 12 Şubat 2024, 07:02
Manken Wilma Elles, giydiği 100 metrelik gelinlikle depremzede çocuklara destek oldu!

Fethiye'de moda tasarımcısı Şahin Damar'ın tasarladığı 100 metre kuyruğu olan kırmızı gelinlik, Manken Wilma Elles ile tanıtıldı. Elles, giydiği gelinlikle Beşkaza Meydanı'na geldi.

Cumhuriyet'in 100. yılı ve Sevgililer Günü dolayısıyla 100 metre kuyruğu olan kırmızı gelinliğin satışından elde edilecek gelirin depremzede çocuklara bağışlanacağı öğrenildi.

'NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE'
Elles, gazetecilere, gelinliğin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kırmızı renkte olduğunu ifade ederek, "Fethiye'yi çok seviyorum. Daha öncesinde de buraya gelmiştim. Şu an içinde bulunduğumuz projenin ise özel bir anlamı var. Cumhuriyet'in 100. yılı için bu kırmızı gelinliğin uzunluğu tam 100 metre. Ne mutlu Türküm diyene'' dedi. Bu projeyi anlamlı kılan şey ise, "Bu gelinliğin satışından elde edilen gelir ise depremzede çocukların okuması için kullanılacak. Depremin üstünden bir sene geçti. Acımız hala büyük. Derin üzüntüler içindeyiz" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA