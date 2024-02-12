Manken Wilma Elles, giydiği 100 metrelik gelinlikle depremzede çocuklara destek oldu!

Fethiye'de moda tasarımcısı Şahin Damar'ın tasarladığı 100 metre kuyruğu olan kırmızı gelinlik, Manken Wilma Elles ile tanıtıldı. Elles, giydiği gelinlikle Beşkaza Meydanı'na geldi.
Fethiye'de moda tasarımcısı Şahin Damar'ın tasarladığı 100 metre kuyruğu olan kırmızı gelinlik, Manken Wilma Elles ile tanıtıldı. Elles, giydiği gelinlikle Beşkaza Meydanı'na geldi.
Cumhuriyet'in 100. yılı ve Sevgililer Günü dolayısıyla 100 metre kuyruğu olan kırmızı gelinliğin satışından elde edilecek gelirin depremzede çocuklara bağışlanacağı öğrenildi.
'NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE'
Elles, gazetecilere, gelinliğin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kırmızı renkte olduğunu ifade ederek, "Fethiye'yi çok seviyorum. Daha öncesinde de buraya gelmiştim. Şu an içinde bulunduğumuz projenin ise özel bir anlamı var. Cumhuriyet'in 100. yılı için bu kırmızı gelinliğin uzunluğu tam 100 metre. Ne mutlu Türküm diyene'' dedi. Bu projeyi anlamlı kılan şey ise, "Bu gelinliğin satışından elde edilen gelir ise depremzede çocukların okuması için kullanılacak. Depremin üstünden bir sene geçti. Acımız hala büyük. Derin üzüntüler içindeyiz" diye konuştu.