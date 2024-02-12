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ATV'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de heyecan dolu gelişmeler! Ömer gerçekleri öğrenecek mi?

atv’nin sevilen dizisi “Kardeşlerim”de önceki akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Şubat 2024 Güncelleme 12 Şubat 2024, 07:02
ATV’nin sevilen dizisi ’Kardeşlerim’de heyecan dolu gelişmeler! Ömer gerçekleri öğrenecek mi?

Ömerlere gelen paketten dolma kalem çıkınca Akif rahatlar. Evi terk eden Ayla'ya Nebahat sahip çıkar ve ona iş konusunda yardımcı olur. Ayaz, Asiye'ye hislerini itiraf eder. Asiye hiçbir şey demeden çekip gider.

Ancak Ayaz işin peşini bırakmaz ve evine gider. Ondan özür diler fakat beklemediği bir şey olur ve Asiye de ondan hoşlandığını itiraf eder. Eren ailesinin evinde kargo nöbeti tutmaya başlayan Akif, orada kalabilmek için yemekten temizliğe her işe koşturur.

BEKLENEN KARGO GELIR
Okul ödevi için fotoğraf çekmeye giden Ayaz ve Asiye, bir cinayete tanık olur. Okuldaki hediyeleşme ise bir yarışa döner. Ömer, Sarp'ı korumak için kavgaya karışır. Ayla, Berk'e babasının araba parasını kumarda kaybettiğini söyler. Berk annesini seçer. Beklenen kargo okula gelir. Asiye tüm gerçekleri öğrenir.

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