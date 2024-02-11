Mutluluğun karesi: Caner Erkin güzel eşi Şükran Ovalı’yı öpmelere doyamadı! O anları sosyal medya hesabından paylaştı

Oyuncu Şükran Ovalı, futbolcu eşi Caner Erkin ile olan aşk dolu anlarını sosyal medyadan hesabından paylaştı. Erkin'in kendisini öptüğü anları yayınlayan Ovalı'ya hayranları da kayıtsız kalamadı.
Oyuncu Şükran Ovalı, futbolcu eşi Caner Erkin ile olan aşk dolu anlarını sosyal medyadan hesabından paylaştı. Erkin'in kendisini öptüğü anları yayınlayan Ovalı'ya hayranları da kayıtsız kalamadı.
Güzel ismin hayranları, görüntüye yorum ve beğeni yağdırırken, ayrılmamaları temennisinde bulundu.
ESTETİK ÇIKMAZI!
Özge Özaçar geçtiğimiz gün İstanbul'da bir gösteriye katıldı. Oyuncuların botoks ve estetiklerini değerlendiren Özacar, "Bu mesleği yaptığımız sürece bu tarz işlemler bana doğru gibi gelmiyor. Ama bu tercih meselesi... Herkes kendini nasıl iyi hissederse onu yaptırsın" dedi.
Doğan SAVAŞ
DOST MECLİSİ
Futbolcu Uğur Demirok, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da bir AVM'deydi. Demirok, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Daha sonra soluklanmak için meydan katında bulunan bir restorana geçen Demirok, burada öğlen yemeği yiyip yakın arkadaşları ile keyifli vakit geçirdi.
HAVA MİS
Ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, önceki gün Maslak'taydı. Neşeli tavırlarıyla dikkatleri çeken oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Gümülcinelioğlu, "Hava o kadar güzel ki, bu havada evde kalamazdım. Biraz alışveriş biraz çay-kahve, havanın tadını çıkaracağım" şeklinde konuştu.
SINGLE TAKILIYORUM
Hamdi Alkan, önceki gün İstinye'deydi. Tek başına alışverişe gelen Alkan, yalnızlıktan rahatsız olmadığını söyledi. Alkan, "Bu aralar single takılıyorum ve gayet memnunum. 'Sürekli aşk var mı?' soruları geliyor. Siz sormadan ben son kez söylemiş olayım; hayatımda kimse yok! Yalnızım ve bu durumdan rahatsız değilim, aksine çok mutluyum" dedi.
'SONUNDA EVDEN ÇIKTI'
Oryantal Didem Kınalı, önceki gün köpeği 'Şımarık' ile Cihangir'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Cihangir'deki kiracısıyla davalık olan Kınalı, bu konu hakkındaki gelişmeleri soran gazetecilere şöyle yanıt verdi: "Sonunda evden çıktı. Arabayı satıp evi tadilat yaptıracağım. O kadar büyük masraf var ki! Tavanda oyuk var mesela, gökyüzünü görebiliyorsun. Kiracıyı çıkarma olayı üç yıl sürdü."
Aydın HAMZA
GÖZ KAMAŞTIRDI
Sosyetik güzel Emel Ayaydın, geçtiğimiz gün AVM'de objektiflere yansıdı. Alışveriş sonrası dinlenmek için bir ret restorana geçen Emel Hanım, yakın arkadaşlarıyla buluşup kahve eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi. Restoran çıkışı kendisini almaya gelen aracına binmeden önce muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren sosyetik güzel, göz kamaştırdı.
YOĞUN İLGİ!
Demet Akalın, geçtiğimiz gün yakın dostu Birol Tokat ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. Bir restoranda yemek yiyip keyifli vakit geçiren Akalın, yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Güzel şarkıcının, siyahlar içerisindeki spor tarzı ise sevenleri tarafından beğeni topladı.
ŞIK KOMBİN!
Yakışıklı oyuncu, Enes Koçak, önceki gün Gayrettepe'deydi. Yakışıklı oyuncu, yanına gelen sevenlerini kırmayıp uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi. Sempatik ve mütevazi halleriyle dikkat çeken genç oyuncu, muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Oyuncunun, siyahlar içerisindeki kombini ise sevenleri tarafından beğeni topladı.
20. YILA DEV KUTLAMA!
Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20'nci yılını Maslak'ta 5 bin müzikseverlerle beraber kutladı. Yalın, sahne kıyafetiyle çok şıktı. Ünlü şarkıcı, "Benim için çok önemli bir akşam... 'Zalim'le başlayan kariyerim çok hızlı ilerledi. Herkesin aklında, 'Bu adamın şarkıları 20 sene sonra da olacak mı?' sorusu vardı. Yıllar, bunun motivasyonuyla geçti" dedi.
Doğan SAVAŞ
GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK!
Sunucu Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Spor ve futbol anlamında kendini kanıtladığını belirten Sarıoğlu, "Bundan sonra kadın programı yapacağım, görüşmelere başladık en kısa zamanda ekranlarda olmayı istiyorum" açıklamasında bulundu.
BİR 'DEMET' MUTLULUK
"A Para"da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Bize"'nin konuğu Demet Şener oldu. Ünlü manken, çocuklarıyla ilişkisini şu sözlerle anlattı: "Onlarla çok ilgilendim, doyasıya bütün hallerini yaşadım. Sakin, efendi bir hayatları var. Onları sansasyonla göremezsiniz. İrem, beni hiç üzmedi. Dürüstlük ve empati üzerine güzel bir ilişkimiz var. Ömer, Real Madrid'te oynuyor. Bir ayağım İspanya'da... Hem anne olarak hem de bir Türk olarak müthiş bir gurur duyuyorum."