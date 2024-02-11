Mutluluğun karesi: Caner Erkin güzel eşi Şükran Ovalı’yı öpmelere doyamadı! O anları sosyal medya hesabından paylaştı

DOST MECLİSİ Futbolcu Uğur Demirok , geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'da bir AVM'deydi. Demirok, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Daha sonra soluklanmak için meydan katında bulunan bir restorana geçen Demirok, burada öğlen yemeği yiyip yakın arkadaşları ile keyifli vakit geçirdi.





SINGLE TAKILIYORUM

Hamdi Alkan, önceki gün İstinye'deydi. Tek başına alışverişe gelen Alkan, yalnızlıktan rahatsız olmadığını söyledi. Alkan, "Bu aralar single takılıyorum ve gayet memnunum. 'Sürekli aşk var mı?' soruları geliyor. Siz sormadan ben son kez söylemiş olayım; hayatımda kimse yok! Yalnızım ve bu durumdan rahatsız değilim, aksine çok mutluyum" dedi.

'SONUNDA EVDEN ÇIKTI'

Oryantal Didem Kınalı, önceki gün köpeği 'Şımarık' ile Cihangir'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Cihangir'deki kiracısıyla davalık olan Kınalı, bu konu hakkındaki gelişmeleri soran gazetecilere şöyle yanıt verdi: "Sonunda evden çıktı. Arabayı satıp evi tadilat yaptıracağım. O kadar büyük masraf var ki! Tavanda oyuk var mesela, gökyüzünü görebiliyorsun. Kiracıyı çıkarma olayı üç yıl sürdü."

Aydın HAMZA



GÖZ KAMAŞTIRDI

Sosyetik güzel Emel Ayaydın, geçtiğimiz gün AVM'de objektiflere yansıdı. Alışveriş sonrası dinlenmek için bir ret restorana geçen Emel Hanım, yakın arkadaşlarıyla buluşup kahve eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi. Restoran çıkışı kendisini almaya gelen aracına binmeden önce muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren sosyetik güzel, göz kamaştırdı.



YOĞUN İLGİ!

Demet Akalın, geçtiğimiz gün yakın dostu Birol Tokat ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. Bir restoranda yemek yiyip keyifli vakit geçiren Akalın, yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Güzel şarkıcının, siyahlar içerisindeki spor tarzı ise sevenleri tarafından beğeni topladı.



ŞIK KOMBİN!

Yakışıklı oyuncu, Enes Koçak, önceki gün Gayrettepe'deydi. Yakışıklı oyuncu, yanına gelen sevenlerini kırmayıp uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi. Sempatik ve mütevazi halleriyle dikkat çeken genç oyuncu, muhabirlerin de fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz verdi. Oyuncunun, siyahlar içerisindeki kombini ise sevenleri tarafından beğeni topladı.

20. YILA DEV KUTLAMA!

Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20'nci yılını Maslak'ta 5 bin müzikseverlerle beraber kutladı. Yalın, sahne kıyafetiyle çok şıktı. Ünlü şarkıcı, "Benim için çok önemli bir akşam... 'Zalim'le başlayan kariyerim çok hızlı ilerledi. Herkesin aklında, 'Bu adamın şarkıları 20 sene sonra da olacak mı?' sorusu vardı. Yıllar, bunun motivasyonuyla geçti" dedi.

Doğan SAVAŞ



GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK!

Sunucu Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daydı. Spor ve futbol anlamında kendini kanıtladığını belirten Sarıoğlu, "Bundan sonra kadın programı yapacağım, görüşmelere başladık en kısa zamanda ekranlarda olmayı istiyorum" açıklamasında bulundu.



BİR 'DEMET' MUTLULUK

"A Para"da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Bize"'nin konuğu Demet Şener oldu. Ünlü manken, çocuklarıyla ilişkisini şu sözlerle anlattı: "Onlarla çok ilgilendim, doyasıya bütün hallerini yaşadım. Sakin, efendi bir hayatları var. Onları sansasyonla göremezsiniz. İrem, beni hiç üzmedi. Dürüstlük ve empati üzerine güzel bir ilişkimiz var. Ömer, Real Madrid'te oynuyor. Bir ayağım İspanya'da... Hem anne olarak hem de bir Türk olarak müthiş bir gurur duyuyorum."