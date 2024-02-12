Siyah beyaz Funda! 2024’ün ilk İstanbul konserinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı





ÇOK EĞLENİYORUM

Ebru Yaşar, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, Pınar Kerimoğlu'nun kendisi için tasarladığı kıyafetle de göz kamaştırdı. Yaşar, "Belki çok klasik olacak ama ben Kıbrıs'ta olmaktan çok keyif alıyorum ve çok eğleniyorum." dedi.