Siyah beyaz Funda! 2024’ün ilk İstanbul konserinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, 2024'ün ilk İstanbul konseri için İstanbul Kongre Merkezi konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu. Siyah-beyaz elbisesiyle konsere başlayan Arar, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, 2024'ün ilk İstanbul konseri için İstanbul Kongre Merkezi konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu. Siyah-beyaz elbisesiyle konsere başlayan Arar, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
ÇOK EĞLENİYORUM
Ebru Yaşar, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, Pınar Kerimoğlu'nun kendisi için tasarladığı kıyafetle de göz kamaştırdı. Yaşar, "Belki çok klasik olacak ama ben Kıbrıs'ta olmaktan çok keyif alıyorum ve çok eğleniyorum." dedi.
CECELİ'YE YOĞUN İLGİ
Şarkıcı Mustafa Ceceli, önceki akşam Kıbrıs Bafra'daki Concorde Hotel'de sahne aldı. 1200 kişinin takip ettiği konserde Ceceli, sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı, "Repertuvarımda Hem unuttuğumuz şarkılar, aynı zamanda benim şarkılarım da olacak." dedi.
DAĞDA MÜZİK VE EĞLENCE ZİRVE YAPACAK
Kayakseverler pistlerin arasında Suami Ramirez ve Mest Band'in canlı performansıyla kayak molarının tadını çıkartacaklar. After skilerde dünyaca ünlü Yunan DJ Valeron, TAI, Alper Levi, Kerem Akçaba ve Orkun Saltuk Elibol'la eğlencenin dozu zirveye çıkarken, gece etkinliklerinde sahnelerin en popüler isimlerinden Alya ve Baran Bayraktar sahne alacak.
DÜĞÜN ÖNCESİ TATİL
Sosyetik iş insanı Murat Cevahir, Fransız nişanlısı Nadia Anncer ile hafta sonu Uludağ kayak merkezindeydi. Eylül ayında İtalya'nın Como şehrinde evlenecek olan çift, düğün hazırlığı öncesinde kayak tatili yaparak dağ havası aldı. İkili objektiflere poz vererek mutluluklarını dile getirdi.