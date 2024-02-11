Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sonunda mutluluğu buldu! Gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen’e kaptırdı





TEPKİ TOPLAMIŞTI!

Serdar Ortaç, 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan boşandıktan bir süre sonra, "Tüm ipleri eski karımın eline verdim de ne oldu? İki tane göğsü var diye" şeklindeki açıklamasıyla tepki çekmişti.

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