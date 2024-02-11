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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sonunda mutluluğu buldu! Gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen’e kaptırdı

Serdar Ortaç, gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen’e kaptırdı. Güzel bir ilişki yaşadığını belirten Ortaç, “Hayatımın kadınını buldum” diyerek aşkını haykırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Şubat 2024 Güncelleme 11 Şubat 2024, 07:04
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sonunda mutluluğu buldu! Gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen’e kaptırdı

Uzun yıllardır mücadele ettiği MS hastalığı nedeniyle zor günler geçiren başarılı şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatıyla gündeme geldi. Chloe Loughnan ile boşandıktan sonra Seçil Gür ile bir süre ilişki yaşayan şarkıcı, şimdilerde mutluluğu eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'de buldu.

İLAN-I AŞK
Ortaç, TikTok'ta yaptığı açıklamada yeni ilişkisini ilan etti. Katıldığı canlı yayında eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile ilişkisini haykıran şarkıcı "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Antrenörlük yapan Çağla Taşdelen, Survivor 2023'te mücadele etmişti. Kırmızı takımda yer alan Çağla, yarışmada talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.



TEPKİ TOPLAMIŞTI!
Serdar Ortaç, 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan boşandıktan bir süre sonra, "Tüm ipleri eski karımın eline verdim de ne oldu? İki tane göğsü var diye" şeklindeki açıklamasıyla tepki çekmişti.

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