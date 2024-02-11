Serenay Sarıkaya’nın on parmağında on marifet! Hem şarkıcı hem oyuncu oluyor

Her defasında albüm ve single tekliflerini geri çeviren oyuncu, sonunda müzik sektörüne giriyor. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı 'Aile' dizisi final yapan ve projede söylediği şarkıyla yine gündem olan Sarıkaya, albüm çıkarıyor.

Oyuncu, Ramazan Bayramı'ndan sonra stüdyoya girecek. Sarıkaya, eski ve yeni şarkılardan oluşan 12 parçayı seslendirecek. 10 şarkısını seçen ve 2 parça daha belirleyecek olan oyuncu, bazı eserler için de kamera karşısına geçip, klip çekecek.