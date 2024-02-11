İstanbul sokaklarını karış karış gezdiler: Belçim Bilgin sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Arnavutköy’de objektiflere yakalandı!

Vizyona girecek "Hatıran Yeter" filmi için konuşan oyuncu, "İlk defa izledim. İnanılmaz güzel... Heyecanlıyım" dedi. Daha önce ismini 'BE' olarak değiştireceğini söylediği için gündem olması hakkında da konuşan Bilgin, "Takma isim diye söylediğim bir şeyin bu kadar çok muhabbetinin dönmesi çok ilginç..." diye konuştu.