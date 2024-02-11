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İstanbul sokaklarını karış karış gezdiler: Belçim Bilgin sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Arnavutköy'de objektiflere yakalandı!

İsmini “BE” olarak değiştireceği konuşulan Belçim Bilgin, sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Arnavutköy’de boy gösterdi. İstanbul’u çok sevdiğini dile getiren Blasio, dönere bayıldığını ifade etti.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Şubat 2024 Güncelleme 11 Şubat 2024, 07:04
İstanbul sokaklarını karış karış gezdiler: Belçim Bilgin sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Arnavutköy’de objektiflere yakalandı!

Belçim Bilgin, yaklaşık 3.5 yıldır aşk yaşadığı İtalyan asıllı Kanadalı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Arnavutköy'de görüntülendi.

Vizyona girecek "Hatıran Yeter" filmi için konuşan oyuncu, "İlk defa izledim. İnanılmaz güzel... Heyecanlıyım" dedi. Daha önce ismini 'BE' olarak değiştireceğini söylediği için gündem olması hakkında da konuşan Bilgin, "Takma isim diye söylediğim bir şeyin bu kadar çok muhabbetinin dönmesi çok ilginç..." diye konuştu.

"YEMEKLER ÇOK GÜZEL"
Belçim Bilgin ayrıca sevgilisi Alfredo Di Blasio'nun çevirmenliğini yaptı. Alfredo Di Blasio, "Türkiye ve İstanbul'u seviyorum. Yemekleri çok güzel... Özellikle de döneri çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Di Blasio, "Belçim Hanım'a evlilik teklif eder misiniz?" şeklindeki soruya, "Adını başka türlü koymakla ilgili bir derdimiz yok. Saygı ve sevgi olsun" diye yanıtını vermişti. Bilgin ise; "Bir kadın olarak siz evlilik teklif eder misiniz?" sorusuna "Eğer hissedersem tabii ki ederim. Bu işin kadını, erkeği yok" şeklinde cevap vermişti.

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