Safir’in yıldızları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül verdikleri pozlarla sosyal medyayı salladı!

Şamdan Plus Sevgililer Günü" sayısının kapağında atv'de sevilen dizisi "Safir"in aşıkları Feraye ve Yaman'I canlandıran Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül yer aldı.
Şamdan Plus Sevgililer Günü" sayısının kapağında atv'de sevilen dizisi "Safir"in aşıkları Feraye ve Yaman'I canlandıran Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül yer aldı.
Dergiye aşk kokan pozlar veren oyuncular hem dizideki hem de gerçek hayattaki aşka dair soruları cevapladı. Özge Yağız, "Aşk sanki bir lunapark gibi; her anımsadığınızda rengarenk, cıvıl cıvıl, ışık dolu enerjisiyle sizi saran bir sihir" ifadelerini kullandı.
BENZERSİZ DUYGU...
Burak Berkay Akgül ise, "Aşk benzersiz bir duygu... İçinde zamanla tüm duyguları barındırmaya başlıyor ve insan olarak bunlarla tanışmak heyecan verici" dedi.
Özge Yağız, partneri Burak Berkay Akgül ile verdiği dergi pozlarını sosyal medyada yayınlamayı da ihmal etmedi. Paylaşım, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.