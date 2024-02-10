Safir’in yıldızları Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül verdikleri pozlarla sosyal medyayı salladı!

Şamdan Plus Sevgililer Günü" sayısının kapağında atv'de sevilen dizisi "Safir"in aşıkları Feraye ve Yaman'I canlandıran Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül yer aldı.

Dergiye aşk kokan pozlar veren oyuncular hem dizideki hem de gerçek hayattaki aşka dair soruları cevapladı. Özge Yağız, "Aşk sanki bir lunapark gibi; her anımsadığınızda rengarenk, cıvıl cıvıl, ışık dolu enerjisiyle sizi saran bir sihir" ifadelerini kullandı.