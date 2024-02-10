Aşktan yana yüzü bir türlü gülmeyen Hande Doğandemir , bir süredir kabuğuna çekilmişti. Adı geçtiğimiz dönemde Furkan Palalı ve Onur Tuna ile aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu, aradığı mutluluğu bir türlü bulamamıştı.

HAYRANLARIYLA BULUŞUYOR!

Uzun zamandır yalnız olduğunu söyleyen Hande Doğandemir'in bu itirafları "Aşka küstü mü?" dedirtmişti. Öte yandan 14 Şubat'taki Sevgililer Günü'ne de yalnız girecek olan Doğandemir, formülü hemen bir öncesinde buldu.

Doğandemir, uzun zamandır "Yalnızlar Günü" olarak kutlanan 13 Şubat'ta sevenleriyle bir araya gelecek. Güzel oyuncu, 13 Şubat'ta dünyanın dört bir yanındaki yalnızlarla dijitalde buluşacak. 50 kişilik kontenjanla sınırlı olan buluşmada hem başkalarıyla tanışacak hem de bol bol sohbet edecek.