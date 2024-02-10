Fadik Sevin Atasoy'dan çok konuşulacak açıklamalar: "Oyuncu olmak ayrı şöhret olmak ayrı"

Bir dönem Amerika 'da oyunculuk yapan Fadik Sevin Atasoy , önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Atasoy, Amerika'da oyunculuk sektöründe başarılı olmak için güçlü bir lobinin olması gerektiğini, Türk dizilerinin dünya pazarında yer almasıyla oyuncuların önünün açıldığını ifade etti.

Ünlü oyuncu, "Sektörel destek olmadan biraz bu işler zor. Önyargı yok orada ama bu bir lobi ve destek sistemi... Artık bizim de pazarımız var. Masada daha güçlü oturuyoruz. Diziler bu dinamiği değiştirdi" diye konuştu.

İKİSİ ÇOK FARKLI!

Şöhret olmak ile oyuncu olmanın birbirinden farklı olduğunu söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Şöhret olmak, oyuncu olmak anlamına gelmiyor.

Oyuncu olduğun zaman illa şöhret olacaksın anlamına da gelmiyor. Oyuncu olmak ayrı bir şey, şöhret olmak ayrı bir şey. Benim mesleğim oyunculuk, tanınır olmak oyunculuğun yan dalı sadece."