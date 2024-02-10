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Planlar yapıldı: Ünlü oyuncu Seray Kaya İngilizcesini geliştirmek için yurt dışına gidiyor

Aşk hayatından durgun bir döneme giren ünlü oyuncu Seray Kaya, kendini işine verdi. Güzel oyuncu, İngilizcesini geliştirmek için yurt dışına gidecek.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Şubat 2024 Güncelleme 10 Şubat 2024, 07:01
Planlar yapıldı: Ünlü oyuncu Seray Kaya İngilizcesini geliştirmek için yurt dışına gidiyor

Oyuncu Seray Kaya, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Kaya, "Yazın planınız var mı?" sorusuna, "Plan yapıyorum ama kişisel hayatımız düzensiz olduğu için bazen tutmuyor.

Üç ay yurt dışında İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Tabii reddedemeyeceğim bir proje gelirse gidemem" yanıtını verdi.

KAÇACAK YER ARADI!
Güzel oyuncu, "Sevgililer Günü" mesajını soran gazetecilere, "Sizin Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun" diyerek cevap verdi. "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu duyunca kaçacak yer arayan Kaya, soruları cevaplamayarak oradan hızla ayrıldı.

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