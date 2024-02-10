Güzel manken Çağla Şıkel’e tatilde sakatlık engeli: Çocuklarını balkondan izlemek zorunda kaldı

Manken Çağla Şıkel , İstanbul'a kar yağmayınca çocuklarını alıp Erzurum'a koştu. Emre Altuğ ile evliliğinden olan Uzay ve Kuzey ile soluğu Palandöken 'de alan ünlü manken, her anını sosyal medya hesabından paylaştı.

Oğulları kayak yaparken bol bol onları fotoğraflayan Şıkel, onların keyifli halleriyle daha da mutlu oldu. Uzay ve Kuzey'in kayak yaptığı anları odasının balkonundan videoya alan güzel manken, kendisinin neden kayak yapmadığını merak konusu oldu.

KAYAK YASAK!

Ünlü mankene çok sayıda, "Sen niye kaymıyorsun?" mesajı geldi. Güzel manken ise neden kayak yapamadığını sorularına şöyle cevap verdi: "Bana, 'Sen kaymıyor musun?" diye soruyorsunuz... İki kasığımda bursit var, kalçada yırtık var. Ayrı kalamadığım için hem spor yapmaya devam ediyorum hem de fizik tedaviye... Bu yüzden kayak maalesef bu sene yasak. Giyinip giyinip ortalarda dolanıyorum çocukların peşinden...