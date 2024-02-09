Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç sosyal medya baskısından oldukça çekiniyor!

14 Şubat'ın yaklaşması ile birlikte ilk kez bu özel günü kutlayacaklarını söyleyen Mosso, "Birlikte bir yemek yeriz... Benim ona yapacağım bir sürpriz var tabii..." diyerek 'Sevgililer Günü'nü evlerinde geçireceklerini dile getirdi.

"PAYLAŞMIYORUZ"

Birlikte videolar çektiklerini de söyleyen Mosso, "Biz kendi aramızda videolar çekiyoruz. Ama sosyal medyada paylaşmıyoruz. Nereye çekilir ve kim ne der, korkuyorum... Serkan da çok sevmez öyle şeyleri... O yüzden biz hatıra olarak çekiyoruz" dedi.