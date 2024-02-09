Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden ödün vermeyen Bade İşçil estetik yaptıranlara laf attı! "Hepsi birbirine benziyor"

"Londra'da bir sevgiliniz olduğu söylendi bu doğru mu?" sorularına İşçil, "Ben Londra'ya bir kez gittim ama kalbim boş ve sevgilim yok. Estetikle ilgili de konuşan İşçil, "Bende hiç estetik yok. Estetik ve botoks yaptıranların çoğu birbirine çok benziyor" diye konuştu.