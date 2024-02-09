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Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden ödün vermeyen Bade İşçil estetik yaptıranlara laf attı! "Hepsi birbirine benziyor"

Fit haliyle göz dolduran ve sporunu aksatmayan Bade İşçil, "Nişantaşı'ndan İstinye'ye kadar yürüyordum" dedi. Ayrıca hiç estetik yaptırmadığını da dile getiren İşçil, estetikli güzellere de laf attı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Şubat 2024 Güncelleme 09 Şubat 2024, 07:01
Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden ödün vermeyen Bade İşçil estetik yaptıranlara laf attı! Hepsi birbirine benziyor

Bade İşçil, önceki gün yürüyüş yaparken Bebek'te görüntülendi. İşçil, "Kalp sağlığını koruyacak kadar yürüyorum. Eskiden Nişantaşı'ndan İstinye'ye kadar yürür alışveriş yapardım" ifadelerini kullandı.

"Londra'da bir sevgiliniz olduğu söylendi bu doğru mu?" sorularına İşçil, "Ben Londra'ya bir kez gittim ama kalbim boş ve sevgilim yok. Estetikle ilgili de konuşan İşçil, "Bende hiç estetik yok. Estetik ve botoks yaptıranların çoğu birbirine çok benziyor" diye konuştu.

"ALLAH KURTARSIN"
Son dönemde çok konuşulan "Pavyon" olayları ile de konuşan güzel oyuncu, "Hazal Ergüçlü'nün pavyon sahneleri birçok kişi tarafından eleştirildi. Biz pavyona düşen kadının orada dövüldüğünü ve hiçbir kadının pavyona düşmemesi gerektiğini biliriz. Eskiden kalma bir laf vardır "pavyona düşen kadınları Allah kurtarsın" derler. Bugün Hazal'ın sahnede çalkalayışını konuşuyoruz, ilerde o pavyondaki kadına şiddeti konuşuruz" dedi.

"Size böyle bir teklif gelse kabul eder miydiniz?" sorusuna İşçil, "O anlaşmaya bağlı. Hazal da pavyondaki Hazal'la aynı fiyata dans etmiyordur" dedi.

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