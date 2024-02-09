Aşk kapıyı çaldı: Melisa Döngel ve Barış Alper Yılmaz’ın sürpriz birlikteliği sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

Açıklamaları, yaşam tarzı, estetikleri ve yaşadığı aşklarla adından söz ettirmeye devam eden güzel oyuncu Melisa Döngel, son olarak Rapçi Sefo ile aşk yaşamıştı.
Açıklamaları, yaşam tarzı, estetikleri ve yaşadığı aşklarla adından söz ettirmeye devam eden güzel oyuncu Melisa Döngel, son olarak Rapçi Sefo ile aşk yaşamıştı.
Daha sonra birçok isimle adı yazılıp çizilen güzel oyuncu, çapkınların radarına girmişti. Sefo ile aradığı mutluluğu bulamayan Melisa Döngel için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Döngel'in bir futbolcu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Öne sürülen iddialara göre Döngel'in kalbini kaptırdığı isim Galatasaraylı Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz...
GİZLİ GİZLİ GÖRÜŞÜYORLAR!
İddialara göre, yeşil sahalarda başarılı bir grafik çizen Barış Alper Yılmaz, güzel oyuncunun kalbine de 2024 yılının başlarında girmiş. Döngel ile gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Yılmaz, güzel oyuncu ile de gizli gizli görüşüyormuş.
Hatta ilişkilerini yakın çevresinden dahi gizleyen ikili, birlikteliklerini açıklamak uygun zamanı bekliyorlarmış. Bu aşk haberinin çıkmasından ardından sosyal medyada da birçok taraftar ikiliyi birbirine çok yakıştırdı.