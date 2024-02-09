Aşk kapıyı çaldı: Melisa Döngel ve Barış Alper Yılmaz’ın sürpriz birlikteliği sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

GİZLİ GİZLİ GÖRÜŞÜYORLAR!

İddialara göre, yeşil sahalarda başarılı bir grafik çizen Barış Alper Yılmaz, güzel oyuncunun kalbine de 2024 yılının başlarında girmiş. Döngel ile gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Yılmaz, güzel oyuncu ile de gizli gizli görüşüyormuş.