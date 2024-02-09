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Hayatımız Roman 8 Mart'ta vizyonda: Filmin oyuncu kadrosu çok uygun şekilde seçildi!

Şebnem Özinal, Anıl Altan, Aslı Bekiroğlu, Cem Belevi ve Arzu Yanardağ gibi isimlerin rol aldığı film, 8 Mart tarihinde vizyona girecek. İşte sizler için derlediğimiz 9 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Şubat 2024 Güncelleme 09 Şubat 2024, 07:01
Hayatımız Roman 8 Mart’ta vizyonda: Filmin oyuncu kadrosu çok uygun şekilde seçildi!

"Hayatımız Roman" filminin başarılı oyuncusu Şebnem Özinal, "Filmin oyuncu kadrosu çok çok iyi tüm karakterler rollere çok uygun şekilde seçildi.

Oyuncuların çok etkili olacağını düşünüyorum seyirci üzerinde... Herkes rolünün tam anlamıyla hakkını verdi. Çok içten, samimi ve gerçek bir hikâye olmasından dolayı seyircinin ilgisini çekeceğini düşünüyorum" dedi.

İMAJ TAZELEDİ!
Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi, önceki gece Zincirlikuyu'da bir etkinliğe katıldı. Geçtiğimiz günlerde Sinem Ünsal ile birlikte hamamda paylaştıkları fotoğraf hakkında konuşan Şahinkaya, "Bizim saunada sahnemiz vardı. Sinem dedi ki, 'Burası çok güzel fotoğraf çekilelim de böyle bir anımız olsun' dedi. Biz de çekildikten sonra paylaşınca gündem oldu" diyerek güldü.

"ÇOK BEĞENDİM"
Saçlarını sarıya boyatan Şahinkaya'ya, "Emre Bey saçlarınızı nasıl buldu?" diye sorulunca, "O zaten beni saçlarım sarıyken sevdi" dedi. Yusufi ise, "Acayip bir sarı olmuş bu... Tanıştığımız zamanlara gittik, ama o zamanlar da böyleydi. Ben çok beğeniyorum" ifadelerini kullandı.
DOĞAN SAVAŞ

TURNEYE ÇIKIYOR!
Geçtiğimiz akşam İstanbul'da sahne alan Buray, dillere pelesenk olmuş şarkılarının yanı sıra "Al Senin Olsun Dünya" albümündeki şarkılarını da kendisini dinlemeye gelen sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Buray, muhteşem performansıyla gönüllere bir kez daha taht kurdu. Konserlerine devam edecek olan Buray; Kayseri, Ankara ve İstanbul konserlerinin ardından Avrupa turnesine çıkacak.



İSTANBUL GÜLECEK!
Zekice esprileri ve doğaçlama becerisi ile Lesli Karavil'in kendi gözüyle hayatın komedisini cesaretle sunduğu yepyeni gösterisi Şubat ve Mart ayı boyunca izleyiciyle buluşacak. 14 Şubat Çarşamba Eylül Arnavutköy'de, 17 Şubat Cumartesi Nişantaşı'nda, 21 Şubat Çarşamba Kadıköy'de, 27 Şubat Salı Topağacı'nda ve 12 Mart Salı Zincirlikuyu'da kahkaha sesleri yükselecek.



SESSİZ VOLKAN!
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Teknik ekibi ile yemeğe geldiğini söyleyen Demirel, "Bugün konuşmak istemiyorum. Sizden rica ediyorum ısrarcı olmayın" dedi. Demirel, daha sonra arabasına binerek ekibi ile birlikte oradan ayrıldı. Doğan SAVAŞ

HAVA MİS!
Hande Soral ve İsmail Demirci, oğulları Ali ile önceki gün İstinyePark'ta İstinye'deydi. Alışverişe çıkan ve Ali'nin eksiklerini tamamlayan Soral ve Demirci, daha sonra ailece yemek yedi. Soral, "Bugünü kendimize ayırdık. Çok güzel oldu. Birlikte vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Şansımıza bahar havası gibi bir hava var" ifadelerini kullandı.



MORALİ BOZULDU!
Zeynep Bastık ile Avrupa'da konser vermek için aldığı 13 milyon TL'yi geri ödemeyip sahneye çıkmadığı iddiasıyla sıkıntılı günler geçiren Edis Görgülü, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bu konular hakkındaki sorulara tek kelime cevap vermeyen Görgülü, doktor randevusundan çıktığını söyleyip "Fizyoterapiste geldim, bir süredir dizim ağrıyor. Tedavimi yaptırdım" dedi.
Aydın HAMZA



BU KEZ İDDİALI!
Hülya Avşar'ın merakla beklenen sohbet programı "Bir Hülya Avşar Sohbeti" Cuma akşamları Youtube'da yayınlanmaya başlayacak. Çekimleri büyük bir titizlikle yapılan, birbirinden farklı konu ve konukların olacağı "Bir Hülya Avşar Sohbeti"nin ilk bölümü bugün yayınlanacak. Avşar, sohbet programının ardından farklı ve çarpıcı bir formatla da izleyiciyle buluşacağını söyledi.



KEYİFLİ DÖNEMİMDEYİM!
Arzum Onan, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla İstinye'de bir araya geldi. Onan, dostlarıyla kahve keyfi yaptı. Saatlerce süren sohbet sonrası objektiflere de poz veren Onan, "Arkadaşlarımla buluştuk. Konuşacaklarımız biriktiği için zaman nasıl geçti anlamadık. Keyifli bir dönemdeyim her şey yolunda" şeklinde konuştu.

"DÖN DESEM"İ YORUMLADI!
Her geçen gün kitlesini artırmaya devam eden şarkıcı Melis Fis, yeni bir cover şarkıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. İlk albümü olmasına rağmen "Melodram" ile 23 Milyon dinlenme sayısına ulaşan Fis, şimdi de Özcan Deniz'in efsane şarkısı 'Dön Desem'i yorumladı. Şarkı, bugün tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

AHİYAN'IN DÖNÜŞÜMÜ!
Son dönemde bestelediği ve seslendirdiği şarkılarla müzik piyasasında başarıyı yakalayan Ahiyan, kariyerinin 4. albümü 'Muhabbet İkbal'i müzikseverlerle buluşturdu. 11 şarkıdan oluşan, albümün çıkış parçası 'Real Mardin' oldu. Şarkılar, klipleriyle beraber bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.

ZOR AYRILIK
"Ateş Kuşları"nın yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Barbar'ın Çelik'e verdiği söz yüzünden Gülayşe ve Barbar ikilisi arasında gerilen ipler kopma noktasındadır. Öfkeden gözü dönen Gülayşe, Barbar'ın ona olan aşkını görebilecek mi? Ali ve Mercan ikilisi ve Ateş Kuşları'nın hayatlarını bambaşka bir yöne çevirecek büyük sürpriz nedir? İki tarafı da bekleyen sürprizler ve zorlukların yanı sıra, Sare'yle yeni bir hayat kurmak için Ankara'ya gitmek üzere olan Zıpkın herkesin yüreğini dağlar. Bu ayrılık her iki taraf için de hiç kolay olmayacaktır. ORTALIK KARIŞIYOR!
Zıpkın ayrılık acısıyla ve aklındaki soru işaretleriyle kara kara düşünmektedir ve onun tarafında da durumlar sürpriz şekilde karışır. Reyhan'a evlenme teklifi eden Kara yüzünden ortalık hallaç pamuğu gibi karışmıştır.

JET SOSYETE!
ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in özel jetini internetten takip ederek sosyal medya üzerinden paylaşan Jack Sweeney, şarkıcının avukatları tarafından uyarıldı.

Söz konusu ihtarnamede Sweeney'nin eylemlerinin, şarkıcı ve ailesi için "maddi ve manevi sıkıntılara" yol açtığı ve Swift'in kişisel güvenliğine ilişkin "endişesinin arttığı" ifade edildi. Öte yandan Taylor Swift'in 45 km mesafeyi uçakla gitmesi de sosyal medyada gündem oldu. Araçla yaklaşık 45 dakikada gideceği Cahokia Heights ve Saint Louis arası yolu uçağıyla 13 dakikada giden Swift, tepki çekti.

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