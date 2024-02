Hayatımız Roman 8 Mart’ta vizyonda: Filmin oyuncu kadrosu çok uygun şekilde seçildi!

KEYİFLİ DÖNEMİMDEYİM!

Arzum Onan, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla İstinye'de bir araya geldi. Onan, dostlarıyla kahve keyfi yaptı. Saatlerce süren sohbet sonrası objektiflere de poz veren Onan, "Arkadaşlarımla buluştuk. Konuşacaklarımız biriktiği için zaman nasıl geçti anlamadık. Keyifli bir dönemdeyim her şey yolunda" şeklinde konuştu.

"DÖN DESEM"İ YORUMLADI!

Her geçen gün kitlesini artırmaya devam eden şarkıcı Melis Fis, yeni bir cover şarkıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. İlk albümü olmasına rağmen "Melodram" ile 23 Milyon dinlenme sayısına ulaşan Fis, şimdi de Özcan Deniz'in efsane şarkısı 'Dön Desem'i yorumladı. Şarkı, bugün tüm dijital platformlardaki yerini aldı.



AHİYAN'IN DÖNÜŞÜMÜ!

Son dönemde bestelediği ve seslendirdiği şarkılarla müzik piyasasında başarıyı yakalayan Ahiyan, kariyerinin 4. albümü 'Muhabbet İkbal'i müzikseverlerle buluşturdu. 11 şarkıdan oluşan, albümün çıkış parçası 'Real Mardin' oldu. Şarkılar, klipleriyle beraber bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.



ZOR AYRILIK

"Ateş Kuşları"nın yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Barbar'ın Çelik'e verdiği söz yüzünden Gülayşe ve Barbar ikilisi arasında gerilen ipler kopma noktasındadır. Öfkeden gözü dönen Gülayşe, Barbar'ın ona olan aşkını görebilecek mi? Ali ve Mercan ikilisi ve Ateş Kuşları'nın hayatlarını bambaşka bir yöne çevirecek büyük sürpriz nedir? İki tarafı da bekleyen sürprizler ve zorlukların yanı sıra, Sare'yle yeni bir hayat kurmak için Ankara'ya gitmek üzere olan Zıpkın herkesin yüreğini dağlar. Bu ayrılık her iki taraf için de hiç kolay olmayacaktır. ORTALIK KARIŞIYOR!

Zıpkın ayrılık acısıyla ve aklındaki soru işaretleriyle kara kara düşünmektedir ve onun tarafında da durumlar sürpriz şekilde karışır. Reyhan'a evlenme teklifi eden Kara yüzünden ortalık hallaç pamuğu gibi karışmıştır.



JET SOSYETE!

ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in özel jetini internetten takip ederek sosyal medya üzerinden paylaşan Jack Sweeney, şarkıcının avukatları tarafından uyarıldı.

Söz konusu ihtarnamede Sweeney'nin eylemlerinin, şarkıcı ve ailesi için "maddi ve manevi sıkıntılara" yol açtığı ve Swift'in kişisel güvenliğine ilişkin "endişesinin arttığı" ifade edildi. Öte yandan Taylor Swift'in 45 km mesafeyi uçakla gitmesi de sosyal medyada gündem oldu. Araçla yaklaşık 45 dakikada gideceği Cahokia Heights ve Saint Louis arası yolu uçağıyla 13 dakikada giden Swift, tepki çekti.