Yasemin Şefkatli oğluna kavuştu! Kalp ameliyatı olan minik Ayel, hastaneden taburcu edildi

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çift, 22 Ocak 2024 tarihinde ikiz bebeklerine kavuşmuştu.

Ünlü çift, bebeklerine kendi babalarının isimlerini verdi. İkizlerden birinin ismi İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu. Ancak minik İbrahim Ayel, doğduktan birkaç saat sonra kalbinde sorun olduğu için ameliyata alınmıştı.