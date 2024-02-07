Şeyma Şubaşı yine tatilde! Deniz kenarında kırmızı bikinisi ile verdiği pozlarına yorum yağdı: "Hayatın hakkını veren tek insan"





TAYLAND ÇIKARMASI

Boğaç Aksoy, tatil için Taylan'dı seçti. Ülkenin başkenti Bangkok'dan sonra Pattaya, Phuket, Phi Phi, Carol ve James Bond adalarını gezen Aksoy, çektirdiği kareleri Instagram hesabında paylaştı. Günlerini bol bol yüzerek, kano yaparak ve turistik yerleri gezerek geçiren ünlü oyuncu, bu ara tatilin hem ruhuna hem de bedenine ilaç gibi geldiğini söyledi.





'BİR GÜN OLSUN TERK ETMEDİK'

Şişli'de bir mekanda sahne alan Ömür Gedik, Hatay depreminin yıldönümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkanı olduğu "HAÇİKO" derneği olarak bölgeyi bir gün bile terk etmediklerini ve 1 yıldır hem hayvanlara hem de insanlara yardım etmeye devam ettiklerini söyleyen Gedik, "Acıları sarmaya devam edeceğimizin sözünü veriyorum" dedi. SÜRPRİZ YAPTI!

Gökçe, yepyeni teklisinde hayranlarına bir sürpriz yaptı. "Çocukluktan beri severek dinlediğim TSM eserlerine kendi yorumumu katmak istedim" diyen Gökçe, yeni projesinin kapısını aralıyor. AlaGökçe serisinin ilk şarkısı olan "Elbet Bir gün Buluşacağız" tüm dijital platformlarda yerini aldı.





UNUTMAYACAĞIZ "ACIMIZ EBEDİ..."

Sibel Can, geçen 1 senenin ardından hayatını kaybedenlere baş sağlığı diledi. Can, "Zor zamanlarda birlikte mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu büyük felaketin birinci yılında, yitirdiğimiz canları saygıyla anıyor, milletimize baş sağlığı diliyorum" İfadelerini kullandı.





DUYGUSAL MESAJ!

Hadise depremin acısını şu sözlerle paylaştı: Depremin üstünden kaç gün geçmişti hatırlamıyorum... Bir kadın ağlayarak, bu cümleyle isyan ediyordu... O isyanı izledikten sonra anladım ve asla unutmadım aslında ne kadar boş bir hayat yaşadığımızı... Kaç kişi ayrıldı aramızdan... Kaç sevgili, kaç anne, kaç evlat, kaç eş, kaç baba... Bir daha hangimiz için aynı olabilir bu hayat? "ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Depremin ilk gününden itibaren depremzedelere desteğini sürdüren güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, "Hiç Unutmadık, çok üzgünüz..." paylaşımıyla bir kez daha acısını dile getirdi. GÜLTEN DAYIOĞLU KALYON KÜLTÜR'DE

Kalyon Kültür, 7'den 70'e herkese hitap eden atölyeleri, seminerleri ve sergileri ile İstanbullulara her ay sanat dolu programlar sunmaya devam ediyor. Şehrin uğrak noktası olmayı hedefleyen Kalyon Kültür; 9 Şubat'ta, eserleriyle nesiller boyu genç zihinlere ulaşan Gülten Dayıoğlu'nu ağırlıyor. Düzenlenecek söyleşide Dayıoğlu; düşünceleri, tavsiyeleri ve anıları ile edebiyatseverlere paha biçilmez bir deneyim sunacak.