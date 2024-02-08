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Nükhet Duru karşısında basın mensuplarını gören sanatçı şaşkınlığını gizleyemedi! Pavyon sorusu sorulunca...

Nükhet Duru, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Hastaneye giderken karşısında basın mensuplarını gören sanatçı şaşkınlığını gizleyemedi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Duru, "Doktor bir arkadaşımın hem doğum gününü kutlamaya hem de hediyesini vermeye geldim" dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Şubat 2024 Güncelleme 08 Şubat 2024, 07:01
Nükhet Duru karşısında basın mensuplarını gören sanatçı şaşkınlığını gizleyemedi! Pavyon sorusu sorulunca...

Nükhet Duru, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Hastaneye giderken karşısında basın mensuplarını gören sanatçı şaşkınlığını gizleyemedi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Duru, "Doktor bir arkadaşımın hem doğum gününü kutlamaya hem de hediyesini vermeye geldim" dedi. Konserlerine hazırlandığını söyleyen sanatçı, "Deprem bölgesi için sanatçı dostlarımla birlikte konser ve organizasyonlar düzenleyerek orada olan insanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"ZOR HAYATLAR..."
Muhabirlerin "İnci Taneleri" dizisinde pavyon sahneleri çok konuşuldu. Sizin döneminizde de çok meşhurdu pavyon kültürü... Bununla ilgili düşünceleriniz nedir?" sorusuna Duru, "Kültür olarak adlandırılmasa ...

Acıklı sahnelerin ve zor hayatların yaşandığı, sadece kadınların değil erkeklerin de tahkir edildiği bir ortam söz konusu... Olabildiğince az olmasını tercih ederim. Ben belli bir seviyeye gelene kadar bir sorun ya da olumsuz bir şey yaşamadım. Ben aile gazinolarında başladım ama pavyonlar hep içimizi burkardı" diyerek cevap verdi.

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