Nükhet Duru karşısında basın mensuplarını gören sanatçı şaşkınlığını gizleyemedi! Pavyon sorusu sorulunca...

Acıklı sahnelerin ve zor hayatların yaşandığı, sadece kadınların değil erkeklerin de tahkir edildiği bir ortam söz konusu... Olabildiğince az olmasını tercih ederim. Ben belli bir seviyeye gelene kadar bir sorun ya da olumsuz bir şey yaşamadım. Ben aile gazinolarında başladım ama pavyonlar hep içimizi burkardı" diyerek cevap verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN