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Kadir İnanır Bebek'te görüntülendi | Hayranları korna çalarak selam verdi: "Hala çok yakışıklısınız"

Kadir İnanır, önceki gün Bebek'teydi. Bir hayranının "Hala çok yakışıklısınız" iltifatına İnanır'ın "Teşekkürler, sizlerin sevgisi sayesinde..." diyerek karşılık vermesi herkesi tebessüm ettirdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Şubat 2024 Güncelleme 07 Şubat 2024, 07:01
Kadir İnanır Bebek’te görüntülendi | Hayranları korna çalarak selam verdi: Hala çok yakışıklısınız

Kadir İnanır, önceki gün Bebek'teydi. Yeşilçam'ın duayen ismi şıklığı ile yine herkesin ilgi odağı oldu.

İnanır, yürüdüğü esnada yoldan geçen araçların korna çalarak usta oyuncuya selam vermesi dikkat çekerken bir hayranının "Hala çok yakışıklısınız" iltifatına İnanır'ın "Teşekkürler, sizlerin sevgisi sayesinde..." diyerek karşılık vermesi herkesi tebessüm ettirdi.



ÖNCE İŞ!
Bülent Şakrak, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. 2023 yılında Ceyda Düvenci'den boşanan Şakrak'a muhabirler, "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?'' sorusunu sordu. Şakrak, "Bakın arkadaşlar ben böyle şeyler düşünmüyorum. Kendimi işime verdim'' dedi.



ÇALIŞKAN WİLMA!
Wilma Elles, ünlü modacı Melahat Şencan'ın önceki gün İstanbul'da gerçekleşen defilesinde baş manken olarak yer aldı. Elles, "Üçüncü çocuğunuzu geçtiğimiz aylarda dünyaya getirdiniz. Doğumdan sonra nasıl bu tempoya hemen adapte oldunuz" sorusuna, "Benim çalışmaya başlamam 14 gün sürdü. Önceden kadınlar tarlalarda çalışıyor ve bebeklerini üstünde taşıyorlardı. Ben de onları düşünüp, kendimi böyle motive ediyorum. Bebeğimi de buraya getirdim. Çünkü daha çok küçük ve onu besliyorum" dedi.

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