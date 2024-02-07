Kadir İnanır Bebek'te görüntülendi | Hayranları korna çalarak selam verdi: "Hala çok yakışıklısınız"





ÇALIŞKAN WİLMA!

Wilma Elles, ünlü modacı Melahat Şencan'ın önceki gün İstanbul'da gerçekleşen defilesinde baş manken olarak yer aldı. Elles, "Üçüncü çocuğunuzu geçtiğimiz aylarda dünyaya getirdiniz. Doğumdan sonra nasıl bu tempoya hemen adapte oldunuz" sorusuna, "Benim çalışmaya başlamam 14 gün sürdü. Önceden kadınlar tarlalarda çalışıyor ve bebeklerini üstünde taşıyorlardı. Ben de onları düşünüp, kendimi böyle motive ediyorum. Bebeğimi de buraya getirdim. Çünkü daha çok küçük ve onu besliyorum" dedi.

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