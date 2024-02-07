“Hiç spor yapmıyorum benim fiziğim tamamen genetik” | Hilal Altınbilek’ten bir garip açıklamalar...

urun, diş, dudak ve çenesine birtakım dokunuşlar yaptıran Altınbilek, bu dönemde birçok kez gündeme gelmişti. Sık sık estetik haberleriyle magazinde yer alan oyuncu, verdiği bir röportajda şunları söylemişti: "Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor."

"SPOR YAPMIYORUM"

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek'e bu kez fiziğinin sırrı soruldu. Hiç spor yapmadığını söyleyen Altınbilek, '"Genetik olabilir, çünkü hiç spor yapmıyorum diyebilirim. Sadece sağlıklı yiyecekler tüketiyorum, tatlarını da çok seviyorum" dedi. Sözlerine devam eden güzel oyuncu, "Pesketaryenim... Benim şansım herhalde birinci olarak genetik, ikinci olarak sağlıklı besinlerin tadını çok sevmem" şeklinde konuştu.