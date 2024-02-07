Asrın felaketinde 17 akrabasını kaybetmişti! | Karsu Dönmez Hatay’da müzik okulu kuruyor

Müzisyen Karsu Dönmez, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ailesinden halalarını, kuzenlerini ve kuzenlerinin çocuklarını kaybetmişti.
Müzisyen Karsu Dönmez, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ailesinden halalarını, kuzenlerini ve kuzenlerinin çocuklarını kaybetmişti.
Dönmez, Hollanda'da depremzedeler için düzenlenen bağış gecesinde 41 bin 520 Euro (835 bin TL) yardım toplanmıştı. Dönmez, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında Hatay'a gitti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan sanatçı, "Birkaç gün Hatay'da olacağım. Biraz duygusal olacak. Ama size buranın nasıl olduğunu göstermek istiyorum" ifadesini kullandı.
MÜZİK OKULU KURUYOR
Depremlerin ardından büyük bir yıkımın meydana geldiği Hatay'a katkıda bulunmayı amaçlayan ünlü müzisyen, kurduğu "Karsu Vakfı" aracılığıyla Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde herkesin kullanımına sunulacak olan bir müzik okulu açacaklarını da duyurdu.
Sanatçı kompleks içerisinde müzik atölyeleri, spor alanları ve yaratıcılık atölyelerinin yer alacağını açıkladı. Hatay'da açacağı müzik okulu için kapı kapı dolaşarak müzik enstrümanları topladığını belirten sanatçı, bir paylaşımında da enstrümanların da Hatay'a geldiğini duyurdu.