PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Asrın felaketinde 17 akrabasını kaybetmişti! | Karsu Dönmez Hatay'da müzik okulu kuruyor

Depremde 17 akrabasını kaybeden Karsu Dönmez, 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Hatay’a gitti. “Birkaç gün Hatay'da olacağım” diyen sanatçının müzik okulu kuracağı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Şubat 2024 Güncelleme 07 Şubat 2024, 07:01
Asrın felaketinde 17 akrabasını kaybetmişti! | Karsu Dönmez Hatay’da müzik okulu kuruyor

Müzisyen Karsu Dönmez, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ailesinden halalarını, kuzenlerini ve kuzenlerinin çocuklarını kaybetmişti.

Dönmez, Hollanda'da depremzedeler için düzenlenen bağış gecesinde 41 bin 520 Euro (835 bin TL) yardım toplanmıştı. Dönmez, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında Hatay'a gitti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan sanatçı, "Birkaç gün Hatay'da olacağım. Biraz duygusal olacak. Ama size buranın nasıl olduğunu göstermek istiyorum" ifadesini kullandı.

MÜZİK OKULU KURUYOR
Depremlerin ardından büyük bir yıkımın meydana geldiği Hatay'a katkıda bulunmayı amaçlayan ünlü müzisyen, kurduğu "Karsu Vakfı" aracılığıyla Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde herkesin kullanımına sunulacak olan bir müzik okulu açacaklarını da duyurdu.

Sanatçı kompleks içerisinde müzik atölyeleri, spor alanları ve yaratıcılık atölyelerinin yer alacağını açıkladı. Hatay'da açacağı müzik okulu için kapı kapı dolaşarak müzik enstrümanları topladığını belirten sanatçı, bir paylaşımında da enstrümanların da Hatay'a geldiğini duyurdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kaynakları PKK ajansı | CHP yandaşı BirGün Gazetesi teröristlerin sözcülüğüne soyundu! Tepki yağdı: Kaynaklarını kesin
Son dakika: Çağlayan Adliyesi’nde terör saldırısı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 25 adrese operasyon 40 gözaltı
Emekliye 15 bin TL | En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor? Ödeme nasıl artırılacak?
DOSYA HABER | Takvim.com.tr tek tek deşifre etti! İşte terör örgütü DHKP-C güzellemesi yapan isimler...
Savaş kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isim İBB’nin trol ağını ifşa etti... İşte Murat Ongun ve Medya A.Ş’nin trol ekipleri....
’Bay Kemal’ci isim patlattı! CHP’de anket oyunu mu? Ekrem İmamoğu, Lütfü Savaş, Necati Özkan ve Mehmet Ali Çalışkan...
Kupa’nın da Aslan’ı! Galatasaray ZTK’da turladı
Hamas’tan esir değişimi ve ateşkese olumlu yanıt! Mısır ve Katar’a iletildi
Çağlayan’a saldıran DHKP-C’li teröristlerin Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sezgin Tanrıkulu ile ne bağları var? Cumhuriyet’le mektup arkadaşı çıktı!
Başkan Erdoğan’dan Hatay’daki sözlerini çarpıtan muhalefete: Ayrımcılık yapmadık yapmayız! Kendi beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar
DHKP-C terörüne AYM kalkanı! Adliyeye saldıran terörist Emrah Yayla için ’hak ihlali’ kararı... TAKVİM yargıdaki karanlık elleri deşifre ediyor
İstanbul’da en çok nereli var? TÜİK listeyi yayımladı: Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun... İlk sırada hangi il var?
11 il, yitip giden 50 bin 783 can... 6 Şubat depremlerinin 1. yılında acı ilk günkü gibi taze: Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Kahramanmaraş’ta
Resmi ilanları kesilsin! Cumhuriyet ve BirGün’ün DHKP-C’li teröristlerin sözcülüğünü yaptığı ortaya çıktı!
CHP’li Özgür Özel Hatay’da Başkan Erdoğan ve TSK’ya iftira attı! Takvim Ordu yoktu darbe paranoyası vardı yalanını madde madde çökertti
SON DAKİKA