Asrın felaketinde 17 akrabasını kaybetmişti! | Karsu Dönmez Hatay’da müzik okulu kuruyor

Müzisyen Karsu Dönmez, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ailesinden halalarını, kuzenlerini ve kuzenlerinin çocuklarını kaybetmişti.

Dönmez, Hollanda'da depremzedeler için düzenlenen bağış gecesinde 41 bin 520 Euro (835 bin TL) yardım toplanmıştı. Dönmez, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında Hatay'a gitti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan sanatçı, "Birkaç gün Hatay'da olacağım. Biraz duygusal olacak. Ama size buranın nasıl olduğunu göstermek istiyorum" ifadesini kullandı.