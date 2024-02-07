Tolga Arman’la aşk yaşayan Demet Şener'den evlilik sinyali! "Gönülden bağlıyım"

Şener podyumlarda halen tercih edilmesi ile ilgili olarak, "Podyumda mutluyum, beni hala tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Ben ölçülü giymeyi önemsiyorum. Yerine göre de kadın ne giyeceğini bilmeli diye düşünüyorum. Ve bu zamanlarda ipin ucu kaçtı diyebilirim" ifadelerini kullandı.

EVLİLİK SİNYALİ

Podyumlarda 30. yılına yaklaşan Şener, "Bu iş severek yapılması gereken çok gözde bir iş ve ben de en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum. Tolga Arman'la uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşayan Demet Şener, evlilik sorusuna ise, "Ben Tolga ile gönülden bağlıyım. Evlilik olur mu, olmaz mı bilmiyorum. Hiçbir beklentim yok, şart değil" diyerek açık kapı bıraktı.