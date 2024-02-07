Aynur Aydın fena dillere düştü | Fanatik Beşiktaş’lı olarak biliniyordu! “Fenerbahçeliyim” dediği ve Galatasaray’ı desteklediği tweetleri ortaya çıktı

TUTARSIZ GÜZEL!

Aydın'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı ama güzel şarkıcının eski tweetleri de bir hayli gündem oldu. Daha önce Beşiktaş için şarkı yapan Aynur Aydın'ın "Fenerbahçeliyim" dediği ve Galatasaray'ı desteklediği tweetleri ortaya çıktı. Bu tweetleri gören takipçileri ise, "Burak Yılmaz aklıma geliyor" ve "Burak Yılmaz ile kardeş misiniz?" yorumlarını peş peşe sıraladı.

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