Aynur Aydın fena dillere düştü | Fanatik Beşiktaş’lı olarak biliniyordu! “Fenerbahçeliyim” dediği ve Galatasaray’ı desteklediği tweetleri ortaya çıktı

Beşiktaşlı kimliği ile tanınan ünlü şarkıcı Aynur Aydın yaptığı spor paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Aydın, yeni şarkısı Kasırga'nın klibini sosyal medya hesabından paylaştı.
Beşiktaşlı kimliği ile tanınan ünlü şarkıcı Aynur Aydın yaptığı spor paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Aydın, yeni şarkısı Kasırga'nın klibini sosyal medya hesabından paylaştı.
Aydın paylaşımında, "Size yeni şarkı yaptım gidip izleyin" ifadelerine yer verdi. Söz konusu paylaşıma yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı "Fenerbahçe'ye bir şarkı yapsanız" dedi. Paylaşımı alıntılayarak cevap veren Beşiktaş taraftarı Aydın, "Beşiktaş dışında başka takıma şarkı da marşta yapmam" ifadesini kullandı.
TUTARSIZ GÜZEL!
Aydın'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı ama güzel şarkıcının eski tweetleri de bir hayli gündem oldu. Daha önce Beşiktaş için şarkı yapan Aynur Aydın'ın "Fenerbahçeliyim" dediği ve Galatasaray'ı desteklediği tweetleri ortaya çıktı. Bu tweetleri gören takipçileri ise, "Burak Yılmaz aklıma geliyor" ve "Burak Yılmaz ile kardeş misiniz?" yorumlarını peş peşe sıraladı.