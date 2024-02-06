SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Şarkıcı Teoman'ın Cihangir aşkı! "Ben mahallemden memnunum, köy gibi takılıyorum"

Geçtiğimiz gün Cihangir'de objektiflere yansıyan Teoman, her zaman olduğu gibi sempatik ve esprili cevaplarıyla samimi bir röportaj verdi. Tatilde şehir dışına ya da yurt dışına çıkmayı sevmediğini yaşadığı Cihangir'i köyü gibi gördüğünü anlatan Teoman, "Hiçbir yere gitmem. Ben sevmiyorum tatili" dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Şubat 2024 Güncelleme 06 Şubat 2024, 07:02
Şarkıcı Teoman’ın Cihangir aşkı! Ben mahallemden memnunum, köy gibi takılıyorum

Geçtiğimiz gün Cihangir'de objektiflere yansıyan Teoman, kendisini taciz eden kadın hayranlarıyla ilgili olarak ilk kez açıklamada bulundu.

Ünlü isim şöyle konuştu: "Öyle bir şey vardı daha evvelden, şoförüm de darbeler aldı. Kızmıyorum onlara ama takıntılı hayran demesek daha doğru olur. Bir takım deliler bunlar... Birkaç kez denk geldik karşılaştık ama insanın da ödü patlıyor. Tedirgin oluyorum tabii ki ama onlar isteyerek yapmıyorlar. Akıl hastası bunlar, kızmıyoruz ama yine de korkuyoruz diye mahkemeye veriyoruz.

Tatilde şehir dışına ya da yurt dışına çıkmayı sevmediğini yaşadığı Cihangir'i köyü gibi gördüğünü anlatan Teoman, "Hiçbir yere gitmem. Ben sevmiyorum tatili, buradayım hep kafelerde yaşıyorum.

Ben mahallemden memnunum, köy gibi takılıyorum Cihangir'de" dedi. Ünlü şarkıcı, "Cihangir'e muhtar olmayı düşündünüz mü hiç?" sorusuna ise gülümseyerek "Çok iyi fikirmiş ileride yaparım belki muhtarlık" diyerek esprili bir yanıt verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
11 il, yitip giden 50 bin 783 can... 6 Şubat depremlerinin 1. yılında acı ilk günkü gibi taze | 04.17’de yurt genelinde anma programı
AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum’dan önemli açıklamalar! Ekrem İmamoğlu sınıfta kaldı: 115 bin konut sözü verdi %5’ini bile yapamadı
Türk Telekom
1999’da enkaz altında kalan devlet artık yok! Başkan Erdoğan liderliğinde asrın felaketinin yaraları sarılıyor: 1 yılda tam 75 bin konutu teslime hazır
Emekliye farklı kazanç: 11.68 puanlık refah payı bugün ve yarın hesapta! SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve memurları neler bekliyor?
11 ilimiz küllerinden doğuyor: Depremin 1. yılında 46 bin deprem konutu teslime hazır! Asrın kenetlenmesi...
Muharrem İnce Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na sert vurdu: Muhalefet bu seçimde hüsrana uğrayacak, 1 Nisan’da göreceğiz
Siyasi yağmacılığa değil milletle kucaklaşmaya! Başkan Erdoğan ve Murat Kurum asrın felaketinde hep ’oradaydı’ | Söz verdiler ve sözlerini tuttular
Siyaseten sıkışan İmamoğlu kırpılmış video ve Başkan Erdoğan üzerinden prim peşinde! AK Parti’den çok sert tepki: Agorafobik Ekrem
Söyledikleri bir bir gerçekleşiyor | Nostradamus ve Baba Vanga’nın Kral 3.Charles kehaneti gerçek mi oluyor? O tarihe dikkat...
Aliyev’den 6 Şubat mesajı: Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye bu acı sınavdan güçlenerek çıkacak
Muhalefetin Hatay operasyonu açığa çıktı! Kırpılmış video ile Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar
’DEM’li şantaj kirli pazarlık! Selahattin Demirtaş ve Sırrı Sakık el yükseltti... CHP ve İmamoğlu’na Somut adım atın resti
Alman medya devinin oyunu ortaya çıktı! Soykırımcıya destek ve yasa dışı yerleşime reklam karşılığında milyarlar alıyorlar
Asrın felaketinin birinci yılı! Depreme ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıktı | Hastanelerin kamera kayıtları ve öncesi-sonrası fotoğrafları...
SON DAKİKA