Şarkıcı Teoman'ın Cihangir aşkı! "Ben mahallemden memnunum, köy gibi takılıyorum"

Ünlü isim şöyle konuştu: "Öyle bir şey vardı daha evvelden, şoförüm de darbeler aldı. Kızmıyorum onlara ama takıntılı hayran demesek daha doğru olur. Bir takım deliler bunlar... Birkaç kez denk geldik karşılaştık ama insanın da ödü patlıyor. Tedirgin oluyorum tabii ki ama onlar isteyerek yapmıyorlar. Akıl hastası bunlar, kızmıyoruz ama yine de korkuyoruz diye mahkemeye veriyoruz.