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6 yıl önce Öykü Karayel ile dünyaevine giren Can Bonomo'dan evlilik açıklaması! “5 yıl önce düşünmeyi bıraktım”

Oyuncu Öykü Karayel’le evli olan Can Bonomo evliliğini anlattı. 6 yıl önce Karayel ile dünyaevine giren Bonomo, “5 yıl önce düşünmeyi bıraktım” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Şubat 2024 Güncelleme 06 Şubat 2024, 07:02
6 yıl önce Öykü Karayel ile dünyaevine giren Can Bonomo’dan evlilik açıklaması! “5 yıl önce düşünmeyi bıraktım”

Ünlü şarkıcı Can Bonomo, başarılı oyuncu Öykü Karayel ile 2018 yılında evlenmişti.

Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun bu mutlu evliliğinden bir de Roman ismini verdikleri oğullar dünyaya gelmişti. Diğer ünlülerin aksine magazin dünyasından bir hayli uzak duran çift, sade yaşamlarıyla dikkat çeken çiftten Bonomo, geçtiğimiz gün evliliğini anlattı.

GEREK YOK!
Bir televizyon programına katılan Can Bonomo, Öykü Karayel ile evliliği hakkında sorulan soruya esprili bir dille yanıt verdi. Can Bonomo, "Biz 6 senedir birlikteyiz. Ben 5 senedir düşünmeyi bıraktım. Gerek yok ki! Yani benim eşim daha iyisini düşünüyor zaten benim yerime! Ne gerek var ki!" ifadelerini kullandı.

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