6 yıl önce Öykü Karayel ile dünyaevine giren Can Bonomo’dan evlilik açıklaması! “5 yıl önce düşünmeyi bıraktım”

Öykü Karayel ve Can Bonomo 'nun bu mutlu evliliğinden bir de Roman ismini verdikleri oğullar dünyaya gelmişti. Diğer ünlülerin aksine magazin dünyasından bir hayli uzak duran çift, sade yaşamlarıyla dikkat çeken çiftten Bonomo, geçtiğimiz gün evliliğini anlattı.

GEREK YOK!

Bir televizyon programına katılan Can Bonomo, Öykü Karayel ile evliliği hakkında sorulan soruya esprili bir dille yanıt verdi. Can Bonomo, "Biz 6 senedir birlikteyiz. Ben 5 senedir düşünmeyi bıraktım. Gerek yok ki! Yani benim eşim daha iyisini düşünüyor zaten benim yerime! Ne gerek var ki!" ifadelerini kullandı.